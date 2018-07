Taglio dei vitalizi, Cicciolina non ci sta: ‘Basta, me ne torno in Ungheria!’

Ilona Staller in arte Cicciolina / Ansa A Cicciolina il taglio dei vitalizi proprio non va giù. L’ex attrice porno è sul piede di guerra: “Basta, senza vitalizio me ne torno in Ungheria!” Prima di partire però potrebbe intanto fare ricorso. Cicciolina, alias Ilona Staller, che negli anni ’90 è arrivata in Parlamento col partito Radicale, ha infatti dichiarato anche di voler presentare ricorso contro il taglio dei vitalizi, ossia contro la delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera, con a capo il pentastellato Roberto Fico, sostenendo che si tratta di un provvedimento illegittimo. Leggi anche: Vitalizi parlamentari: cosa sono e come funzionano “È stato violentato ogni valore etico della politica e rappresenta un’offesa alla dignità. È una decisione illegittima che aumenta le disuguaglianze, la pensione è ricalcolata in base al criterio contributivo per i deputati ma non per i senatori e i consiglieri regionali”, ha tuonato Cicciolina attraverso il suo legale. E ancora: “Io non posso stare in Italia solo per pagare le tasse”. Anche perché al momento le proposte lavorative scarseggiano: “Ho chiesto a tutti i reality show ma non mi vogliono. Mi vedi sulla Rai o su Mediaset? No, non mi vogliono. Solo perché ho fatto la pornodiva. Sono un personaggio scomodo, la pornodiva che ha fatto politica”. E anche il mattone purtroppo non tira più come un tempo. La Staller possiede diversi appartamenti, ma lo stato delle sue finanze non la soddisfa: “Io pago un sacco di tasse negli appartamenti che ho da quando facevo la pornodiva, quando lavoravo. Ma ne vado da questo paese, cosa resto qui a pagare Imu e Ici?”. Leggi anche: Vitalizi dei politici: i 21 casi più sconvolgenti ed eclatanti D’altronde Cicciolina non è l’unica ad aver promesso battaglia in merito. Vediamo di seguito le tappe che hanno caratterizzato questo provvedimento, dall’approvazione finale alle proteste di chi è coinvolto dai tagli.

Taglio dei vitalizi: la Camera approva la delibera di Roberto Fico Il presidente della Camera Roberto Fico e il vicepremier Luigi Di Maio / Ansa Via libera al taglio dei vitalizi dopo il voto alla Camera. E’ stata infine approvata la delibera del presidente Roberto Fico con cui vengono archiviati i vitalizi, tema tanto caro ai grillini e agli anti-casta. Il testo introduce anche il ricalcolo delle pensioni per gli ex parlamentari. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio prossimo, mentre il vicepremier Luigi Di Maio, lancia l’hashtag #ByeByeVitalizi: “Oggi è un giorno importantissimo per tutti i cittadini di questo Paese e, lasciatemelo dire con un po’ di orgoglio, anche per il MoVimento 5 Stelle. È un giorno di festa: finalmente vengono aboliti i vitalizi!” e poi lancia l’invito a tutti a prendersi una ‘piccola rivincita’, postando sui social ”un video o una foto dove fate “ciao ciao” con la mano per salutare il privilegio che se ne va”. E per chi ha messo in ballo la Corte Costituzionale (Ettore Rosato, vicepresidente dell’assemblea di Montecitorio in quota Pd, ma non solo) il presidente della Camera, Roberto Fico ha risposto di non temere alcun ‘pericolo sanzione’: “Non sono preoccupato, so che la delibera che ho scritto è forte, sostanziale e sostanziosa perché ripara a delle ingiustizie e in questi casi è sempre la Costituzione a dire come fare: i cittadini devono essere tutti uguali. Questa delibera rende tutti i cittadini uguali e perciò credo sia costituzionale”. Nel dettaglio, i voti favorevoli sono stati 11: 9 provenienti dalla maggioranza grillina e leghista, 1 dal Partito Democratico e 1 da Fratello d’Italia. I deputati di Forza Italia si sono astenuti. #ByeByeVitalizi! È UFFICIALE! Ci avevano detto per anni che era impossibile. Invece lo abbiamo fatto! Promessa MANTENUTA. Dedico questa vittoria a tutti coloro che sono stati penalizzati dalla Legge Fornero. Festeggiate assieme a noi! pic.twitter.com/XbLC6TjkWr — Luigi Di Maio (@luigidimaio) July 12, 2018 ”Oggi è una giornata storica – aveva poi annunciato il ministro del Lavoro Di Maio, salutando l’approvazione della delibera – almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai versato i contributi allora il vitalizio ti spetta, se non hai versato no”. “E’ una giornata storica perché la Camera abolisce i vitalizi agli ex parlamentari. Aboliamo un privilegio odioso e cominciamo a restituire a tutti i cittadini i soldi con cui i politici si sono arricchiti nella prima e nelle seconda Repubblica. E’ un atto da terza Repubblica”. E senza celare la soddisfazione ha concluso: ”È un principio di giustizia ma non mi nascondo che c’è ancora molto da fare nella lotta ai privilegi. Mi avevano sempre detto che non si poteva fare. Siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati”. In tanti però stanno facendo notare al vicepremier che in realtà la vera abolizione dei vitalizi è già avvenuta nel 2011 con il governo Monti, e che questo provvedimento si riferisce dunque del ricalcolo sui vitalizi goduti solamente dagli ex parlamentari. I vitalizi sono stati aboliti dal governo Monti, si tratta dunque del ricalcolo sui vitalizi goduti dagli EX-PARLAMENTARI (provvedimento a rischio d'incostituzionalità e che comporta un risparmio di 40 milioni € ), come dire tanto rumore per quasi nulla! — Cristina (@freecookies_) July 12, 2018 Ad ogni modo l’entusiasmo grillino è alle stelle, mentre alla vigilia del voto per l’approvazione, Luigi Di Maio aveva scritto sul web un messaggio agli italiani in cui decretava ‘la morte del vitalizio’>>>

Luigi Di Maio: ‘Il giorno in cui morì il vitalizio’ Luigi Di Maio ha sempre tirato dritto senza lasciarsi intimidire da chi minaccia ricorsi: “Ho visto che ci stanno già minacciando. Ma noi a queste minacce ci siamo già abituati negli ultimi sei anni. Quelli sono privilegi rubati, non diritti acquisiti. La smettano con le minacce: è uno schiaffo alla miseria fare ricorsi e protestare perché ti tolgo un vitalizio di 6-7000 euro quando sei stato tre giorni in Parlamento”, aveva sostenuto prima di scrivere un messaggio condiviso sul blog del M5S: ”È iniziato il conto alla rovescia. Giovedì saranno finalmente aboliti i vitalizi degli ex deputati. È una battaglia che come MoVimento 5 Stelle portiamo avanti da anni per ristabilire i principi di equità e giustizia sociale. La Camera grazie a questa delibera risparmierà 200 milioni di euro a legislatura, soldi dei cittadini che non andranno più a gonfiare le tasche di pochi privilegiati. In tutti questi anni ci hanno raccontato che non si poteva fare, perché non si possono togliere i diritti acquisiti. Il punto è che non di diritti si tratta, ma di privilegi. Rubati. La buona notizia è che da giovedì non esisteranno più. Forse avremo rovinato le vacanze a qualcuno, ma di certo abbiamo fatto un importante passo in avanti dell’eliminazione dei privilegi. Questo è solo il primo che facciamo fuori. Poi toccherà ai vitalizi degli ex senatori. Dopo sarà il turno dei pensionati d’oro che anziché prendere una pensione di privilegio, prenderanno solo in base a quello che hanno versato, come tutti i cittadini normali. Intanto segnatevi questa data: giovedì 12 luglio, il giorno in cui morì il vitalizio. Il giorno in cui dimostreremo a tutti che per fare le cose giuste basta la volontà politica di farle”. Il taglio alle pensioni d’oro E il vice premier ha sottolineato che nell’agenda politica è segnato un altro provvedimento che sarà, in pratica, il passo successivo dopo il taglio ai vitalizi. Si tratta del taglio delle pensioni d’oro, che saranno decurtate ”anche sopra i 4.000 euro, per coloro che non hanno versato i contributi a sufficienza”, quindi abbassando la soglia di 5.000 euro di cui si vociferava. ”L’obiettivo – ha concluso Di Maio – è quello di tagliare le pensioni d’oro – per ridare alle minime’. E intanto è scontro tra Fico e Casellati>>>

Fico e Casellati litigano sul vitalizio Il Senato non si muove. La presidente del Senato Casellati non imita Fico, anzi esprime “qualche perplessità sul fatto di poter incidere sui diritti acquisiti” perché il taglio dei vitalizi “significa incidere sullo status di persone che magari oggi possono avere anche un’età rilevante e che si trovano improvvisamente ad avere uno stipendio magari inferiore al reddito di cittadinanza”. Il Senato dunque non intraprenderà, almeno per il momento, un’iniziativa simile a quella della Camera. Quindi palazzo Madama ha acquisito la documentazione di Montecitorio e, insieme alla relazione del collegio dei questori, ha chiesto un parere al Consiglio di Stato. Le opposizioni intanto rilanciano l’ipotesi del disegno di legge per abolire i privilegi per ex senatori, deputati e consiglieri regionali.

Giuseppe Gargani / Ansa Gli ex deputati minacciano class action L’associazione degli ex deputati minaccia una battaglia legale: in caso di approvazione della delibera, i membri dell’associazione chiederanno, tramite azione civile e amministrativa, i danni patrimoniali direttamente ai membri dell’Ufficio di presidenza della Camera e al presidente Roberto Fico. In prima fila l’Associazione degli ex parlamentari guidata da Giuseppe Gargani (prima DC e poi FI) che si dice pronta a intentare una class action contro Fico e contro i componenti dell’Ufficio di presidenza della Camera. In caso di vittoria, sia Fico che gli altri membri dell’Ufficio dovrebbero risarcire gli ex parlamentari mettendo mano al loro loro patrimonio personale. Leggi anche: Tagli ai vitalizi, l'avvocato Paniz promette: ''Ci appelleremo anche in UE Il dramma di Paolo Cirino Pomicino L’inossidabile Paolo Cirino Pomicino, ex DC con alle spalle 18 anni in Parlamento non ci sta. Oggi Pomicino prende 4700 euro netti, con la delibera fico si ridurrebbero a 2500 euro metti. “Queste misure sui vitalizi altro non sono che la riduzione di una parte delle libertà dei parlamentari”, accusa Pomicino. “Il vitalizio non è una pensione. Ma quando fu introdotto negli anni Sessanta, i padri costituenti erano viventi e compresero che la libertà dei legislatori doveva essere garantita anche sul piano economico nel presente e nel futuro, senza arricchimenti ma con la dignità pari alla funzione svolta”.