La ministra Barbara Lezzi in aula col figlio in braccio: ‘Chi è madre mi capirà’

La ministra per il Sud, contestata dai No Tap, ha fatto tutto il suo intervento all’Università di Lecce tenendo in braccio il suo bambino di tre anni. Non è la prima volta che politici e parlamentari si presentano in incontri istituzionali insieme ai loro pargoli

da Kati Irrente, il