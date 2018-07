Vitalizi parlamentari: i 21 casi più sconvolgenti ed eclatanti

Ma chi sono i politici italiani che percepiscono pensioni d’oro? Vediamo nelle seguenti pagine tutti i dettagli in merito, con una sorta di classifica di ex deputati e senatori che percepiscono il vitalizio, in base alle pensioni incassate.

Il vitalizio di Walter Veltroni , ex sindaco di Roma, ministro dei Beni culturali e ex segretario del Partito Democratico, è di 5.373 al mese.

Antonio Razzi, ex senatore di Forza Italia, nel giugno 2018 ai microfoni de La Zanzara (Radio24) chiarisce: “Ho preso il mio primo vitalizio mensile. È di 2600 euro netti. Quei soldi mi servono per vivere. Devo morire di fame dopo 70 anni di lavoro?”.

Angelo Pezzana è stato deputato del Partito Radicale per appena sette giorni . Per quella sola settimana che ha svolto da parlamentare, si è aggiudicato un vitalizio da 2.163 euro al mese.

Un altro esponente dei Radicali, Luca Boneschi, negli anni ’80 rimase alla Camera soltanto un giorno, perché fu proclamato deputato il 12 maggio 1982 e si dimise il giorno dopo per protesta. Nonostante questo ottenne il vitalizio che incassò fino alla morte avvenuta nel 2016. Nonostante questo il suo nome tornò in auge in seguito a una gaffe di Luigi Di Maio, che per gridare allo scandalo, nel luglio del 2017 citò il caso Boneschi, facendo una clamorosa brutta figura.