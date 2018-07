Vitalizi parlamentari: cosa sono e come funzionano

/ Ansa Vediamo in queste pagine cosa si intende per vitalizi parlamentari e come funzionano. Prima occorre però fare una precisazione importante su come funziona il meccanismo dei vitalizi parlamentari oggi, perché in realtà queste misure sono state abolite con la riforma del 2012, quindi non esistono più ‘vitalizi’ parlamentari, ma pensioni parlamentari. Pensioni che sono calcolate col metodo contributivo (e non più retributivo), quindi il loro importo è determinato dai contributi versati negli anni di mandato di ogni deputato o senatore. Prima, invece, bastavano anche solo pochi giorni per maturare il diritto a incassare, e infatti ci sono casi che definiamo scandalosi perché si riferiscono a ex parlamentari che sono rimasti in carica soltanto per pochissimo tempo (parliamo di qualcosa come una settimana) e ciò ha permesso loro di avere a disposizione un vitalizio di tutto rispetto. Scopriamo allora cos’è il vitalizio e come funziona.

COS’E’ IL VITALIZIO E COME FUNZIONA Per riassumere il concetto, il vitalizio altro non è che la pensione dei politici. Nello specifico, è una rendita concessa per tutta la vita al termine del mandato politico in base a requisiti di anzianità (65 anni) e di permanenza nelle funzioni elettive (minimo 5 anni). Secondo l’attuale ordinamento italiano, il vitalizio ai deputati e ai senatori decade quando l’ex deputato o senatore sia rieletto al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o a un Consiglio regionale, oppure sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o “titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l’incompatibilità con il mandato parlamentare”. Leggi anche: Taglio dei vitalizi: ultime notizie sulla delibera di Roberto Fico

PERDITA DEL VITALIZIO PER I CONDANNATI Nel 2015, tra mille polemiche, è stata approvata la delibera sul vitalizio ai condannati: le nuove norme stabiliscono che lo perdono i condannati per reati di mafia, terrorismo e contro la Pubblica Amministrazione con pene superiori ai 2 anni di reclusione. Tuttavia viene escluso l’abuso di ufficio e si prevede la modifica in senso restrittivo per i delitti non colposi da 4 a 6 anni. Leggi anche: Vitalizi a ex parlamentari revocati: ci sono anche Previti e Toni Negri

REVERSIBILITA’ DEI VITALIZI A CONIUGI, FIGLI E FRATELLI Gli onorevoli passati a miglior vita garantiscono inoltre che i loro parenti godano del trattamento previdenziale di reversibilità. Ciò vuol dire che mogli, mariti, figli e fratelli incassano assegni di tutto rispetto che vanno poi a gravare nel bilancio dello Stato alla voce ”Assegni vitalizi di reversibilità”. Il regolamento per l’erogazione è stabilito direttamente dall’ufficio di presidenza delle Camere e sancisce che il vitalizio del parlamentare deceduto vada al coniuge superstite nella misura del 60% del totale, più 20% per ogni figlio, il quale ha però diritto al totale della somma se è rimasto senza entrambi i genitori. In mancanza di figli, il vitalizio del parlamentare morto va a fratelli e sorelle, con la sola clausola ”che risultino fiscalmente a carico del deputato deceduto”.