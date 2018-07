Taglio dei vitalizi: ultime notizie sulla delibera di Roberto Fico

Il presidente della Camera Roberto Fico / Ansa

Il presidente della Camera Roberto Fico ha presentato la sua delibera volta al taglio dei vitalizi degli ex deputati, per un risparmio stimato di 40 milioni di euro. Si tratta di un provvedimento che riguarda esclusivamente chi ha prestato servizio alla Camera. Per gli ex senatori ci vorrebbe un atto analogo su iniziativa della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, ma che non si vede all’orizzonte nonostante l’iniziativa di Fico susciti l’entusiasmo del M5S che su questo tema ha speso tante forze in campagna elettorale.

I vitalizi degli ex deputati sono in totale 1.405: 1.338 subiranno una sforbiciata, 67 non verranno ritoccati. Il nuovo sistema ricalcola i vitalizi elargiti con sistema contributivo e mette le mani in tasca a 1.338 ex deputati. Si salvano 67 ex deputati perché, da delibera, non sarà toccato il borsellino di chi ha fatto almeno 4 legislature. Va precisato che i vitalizi non saranno cancellati, ma ridimensionati: il vitalizio minimo sarà di 980 euro al mese e andrà a chi ha fatto una legislatura. Il minimo per chi subirà una decurtazione superiore al 50% del vitalizio sarà di 1.470 euro.

L’Ufficio di presidenza della Camera darà dunque il via libera alla delibera presentata dal presidente della Camera Roberto Fico che taglia i vitalizi. Ma solo a Montecitorio. La novità dovrebbe entrare in vigore alla Camera dal 1 novembre, in caso di approvazione al voto di metà luglio.

E intanto tra le ultime notizie sui vitalizi, Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha scritto un messaggio agli italiani. Vediamo di seguito il suo intervento postato sul blog del Movimento Cinque Stelle e, nelle altre schede, come sta procedendo questo provvedimento.