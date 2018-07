Matteo Renzi a Mediaset, Pier Silvio Berlusconi apre al progetto dell’ex premier: ‘Ci può interessare’

Tra i corridoi delle reti Mediaset corre voce che Matteo Renzi potrebbe presto far parte della squadra del Biscione, con un programma tutto suo sulle bellezze di Firenze, che potrebbe avere un taglio documentaristico e potrebbe andare in onda su Rete 4.

Il vicepresidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, interpellato in merito, ha infatti affermato che qualcosa potrebbe presto bollire in pentola, anche se non ha dato piena conferma di un accordo relativo al progetto televisivo dell’esponente del Partito Democratico.

“Il progetto tv di Renzi? Ci può interessare”

“Ci hanno contattato per parlarcene e potremmo essere interessati”, ha ammesso il giovane Berlusconi, mentre Paolo Calvani, direttore Comunicazione e immagine Mediaset, ha chiarito che il progetto dell’ex premier potrebbe riguardare dei “documentari su Firenze”.

Dopo il primo annuncio possibilista su un’entrata di Renzi in Mediaset, rivolgendosi ai giornalisti un po’ perplessi in merito a questa anteprima, Pier Silvio Berlusconi si è rivolto puntualizzando: “Perché trovate strano che Mediaset possa essere interessata? Sicuramente una trasmissione condotta da Matteo Renzi avrebbe grande audience e noi siamo un televisione commerciale”.