Fondi Lega, Mentana all’ingresso di Salvini in studio: ‘Perquisitelo!’

Dopo la notizia della sentenza della Cassazione che impone alla Lega la restituzione di 49milioni di euro, Mentana in studio alla trasmissione ‘In Onda’ ha inscenato un siparietto esilarante con Matteo Salvini. Quando il neo ministro degli Interni si stava accingendo a entrare, Mentana ha intimato ai colleghi: ‘Perquisitelo!’.

Alla battuta sarcastica del direttore di La7, Salvini ha risposto con altrettanta ironia alzando la mano e scuotendo pollice e indice, in pratica ha fatto ben intendere che nelle casse del partito non c’è neanche l’ombra di un euro… Nel frattempo la Lega fa sapere che sta preparando querele per tutti quelli che parlano di ‘soldi rubati’ dalla Lega.