Decreto Dignità approvato: come cambia il lavoro

Ansa Approvato in Consiglio dei Ministri il Decreto Dignità, il testo fortemente voluto dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio e che punta a smontare il Jobs act del governo Renzi. Il testo è composto da 12 articoli. Fra le novità, sanzioni per chi delocalizza dopo avere incassato bonus pubblici, stretta sui contratti a tempo determinato e aumento dell’indennità per chi viene licenziato senza giusta causa. Vediamo le principali novità introdotte. Qui il testo del Decreto Dignità in PDF.

Cambiano i contratti a termine Cambia la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato: la durata massima scende dagli attuali 36 mesi a 24 mesi. I rinnovi possibili per i contratti a termine scendono dagli attuali 5 a 4. Per ogni rinnovo a partire dal secondo l’azienda avrà un costo contributivo del +0,5%.

Licenziamento senza giusta causa Aumenta del 50% l’indennizzo sui licenziamenti senza giusta causa. Attualmente è pari a 2 mesi di stipendio per anno di servizio, con un minimo di 4 mesi e un massimo di 24 mesi. Ora si aumenta ad un importo pari a minimo 6 mesi e massimo 36 mesi di retribuzione.

Una misura per gli insegnanti Nel Decreto c’è una misura che riguarda gli insegnanti diplomati magistrali, ovvero privi di laurea. Sarà una proroga – come spiega Di Maio – “di 120 giorni su quello che doveva essere il licenziamento causato dalla sentenza del Consiglio di Stato, così che abbiamo il tempo di risolvere il problema per quegli insegnanti che sono decine di migliaia”.

Sanzioni per chi delocalizza Il Decreto punta a disincentivare gli imprenditori che intendano sposare le produzioni in paesi dove la manodopera costa meno. Se un’azienda, negli ultimi 5 anni, ha incassato sovvenzioni pubbliche per poi delocalizzare la produzione all’estero sarà colpita da sanzioni fino al 400% dei contributi ricevuti. La sanzione è finalizzata a recuperare i contributi statali maggiorati di interessi e sanzioni, oltre che naturalmente disincentivare un comportamento giudicato eticamente e professionalmente scorretto. Nella bozza finale, rispetto a quella iniziale, l’arco temporale durante il quale è applicabile la sanzione viene dimezzato, passando da 10 a 5 anni.

Divieto di pubblicità per le scommesse Divieto assoluto di pubblicizzare, in maniera diretta o indiretta, qualsiasi forma di gioco o di scommessa in cui il giocatore possa vincere premi in denaro. Previste pesanti sanzioni per chi viola il divieto. Ammesse due sole eccezioni: una per i contratti “in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto”, e un’altra per la Lotteria Italia. La norma introdotta mira a contrastare la ludopatia, uno dei cavalli di battaglia del MoVimento 5 Stelle.

Fisco Il piano per abolire lo spesometro è rinviato: il decreto punta a semplificare il Fisco, soprattutto per le partite IVA, ma allo stato attuale si limita a rinviare alcune scadenze e ad escludere i professionisti dallo split payment. Nel mirino del MoVimento 5 Stelle c’erano studi di settore, redditometro, spesometro e split payment. Ma spesometro e studi di settore sono già superati con la fatturazione elettronica e gli indici di normalità economica. E abolire altri strumenti al momento costerebbe troppo.