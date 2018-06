Taglio dei vitalizi: ultime notizie sulla delibera di Roberto Fico

Il presidente della Camera Roberto Fico ha presentato la sua delibera volta al taglio dei vitalizi degli ex deputati, per un risparmio stimato di 40 milioni di euro. Si tratta quindi di un provvedimento che riguarda esclusivamente chi ha prestato servizio alla Camera. Per gli ex senatori ci vorrebbe un atto analogo su iniziativa della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, ma che non si vede all’orizzonte. L’iniziativa di Fico suscita l’entusiasmo del M5S e incassa l’ok della Lega.

Il nuovo sistema ricalcola i vitalizi elargiti con sistema contributivo e mette le mani in tasca a 1.338 ex deputati. Si salvano 67 ex deputati perché, da delibera, non sarà toccato il borsellino di chi ha fatto almeno 4 legislature.

La novità dovrebbe entrare in vigore alla Camera dal 1 novembre, in caso di approvazione al voto di metà luglio.

Sia chiaro: i vitalizi non saranno cancellati, ma ridimensionati: il vitalizio minimo sarà di 980 euro al mese e andrà a chi ha fatto una legislatura. Il minimo per chi subirà una decurtazione superiore al 50% del vitalizio sarà di 1.470 euro. I vitalizi degli ex deputati sono in totale 1.405: 1.338 subiranno una sforbiciata, 67 non verranno ritoccati.

Il Senato non si muove

La presidente del Senato Casellati non imita Fico, anzi esprime “qualche perplessità sul fatto di poter incidere sui diritti acquisiti” perché il taglio dei vitalizi “significa incidere sullo status di persone che magari oggi possono avere anche un’età rilevante e che si trovano improvvisamente ad avere uno stipendio magari inferiore al reddito di cittadinanza”.

Il Senato dunque non intraprenderà, almeno per il momento, un’iniziativa simile a quella della Camera.

Gli ex deputati minacciano class action

L’associazione degli ex deputati minaccia una battaglia legale: in caso di approvazione della delibera, i membri dell’associazione chiederanno, tramite azione civile e amministrativa, i danni patrimoniali direttamente ai membri dell’Ufficio di presidenza della Camera e al presidente Roberto Fico.

In prima fila l’Associazione degli ex parlamentari guidata da Giuseppe Gargani (prima DC e poi FI) che si dice pronta a intentare una class action contro Fico e contro i componenti dell’Ufficio di presidenza della Camera. In caso di vittoria, sia Fico che gli altri membri dell’Ufficio dovrebbero risarcire gli ex parlamentari mettendo mano al loro loro patrimonio personale.

Il dramma di Paolo Cirino Pomicino

L’inossidabile Paolo Cirino Pomicino, ex DC con alle spalle 18 anni in Parlamento non ci sta. Oggi Pomicino prende 4700 euro netti, con la delibera fico si ridurrebbero a 2500 euro metti. “Queste misure sui vitalizi altro non sono che la riduzione di una parte delle libertà dei parlamentari”, accusa Pomicino. “Il vitalizio non è una pensione. Ma quando fu introdotto negli anni Sessanta, i padri costituenti erano viventi e compresero che la libertà dei legislatori doveva essere garantita anche sul piano economico nel presente e nel futuro, senza arricchimenti ma con la dignità pari alla funzione svolta”.

Di Maio tira dritto

Di Maio non si lascia intimidire: “Ho visto che ci stanno già minacciando. Ma noi a queste minacce ci siamo già abituati negli ultimi sei anni. Quelli sono privilegi rubati, non diritti acquisiti. La smettano con le minacce: è uno schiaffo alla miseria fare ricorsi e protestare perché ti tolgo un vitalizio di 6-7000 euro quando sei stato tre giorni in Parlamento”.