Governo Conte: ultime notizie sull’esecutivo Lega-MoVimento 5 Stelle

Ansa Ora il governo Conte (leggi governo Salvini-Di Maio, ndr) è al completo: con la nomina dei viceministri e dei sottosegretari il cerchio è chiuso. Si tratta di 45 persone fra viceministri e sottosegretari. I viceministri sono 6 , i sottosegretari 39. E sono così distribuiti: 25 pentastellati, 17 leghisti e 3 tecnici. I servizi segreti vanno nelle mani del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il CIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) va al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti. La delega alle Telecomunicazioni finisce nell’area del ministero dello Sviluppo economico di Luigi Di Maio, e qui come vedremo si innesca una polemica politica potenzialmente dirompente. Le nomine nei M5S Tra le nuove cariche pentastellate si segnalano Vito Crimi all’Editoria e Vincenzo Spadafora a Pari opportunità e giovani; il senatore Luigi Gaetti e il deputato Carlo Sibilia sottosegretari all’Interno. Per inciso, Carlo Sibilla si è messo spesso in evidenza per dichiarazioni spericolate (non crede per esempio allo sbarco dell’uomo sulla Luna ed ha definito Renzi e Padoan due “figli di Troika”); il deputato Alessio Villarosa è sottosegretario all’Economia; il deputato Angelo Tofalo è sottosegretario alla Difesa; la deputata Laura Castelli è viceministro all’Economia; Stefano Buffagni è agli Affari Regionali. Le nomine nella Lega Ecco i nomi più di spicco fra le nomine leghiste: Lucia Bergonzoni è sottosegretaria ai Beni e attività culturali e turismo; Vannia Gava è sottosegretaria all’Ambiente; Dario Galli e Michele Geraci sono sottosegretari allo sviluppo economico; il senatore Armando Siri è sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti. Berlusconi furioso Silvio Berlusconi è sul piede di guerra: il patto con Salvini prevedeva il non ostruzionismo di Forza Italia nei confronti del governo giallo-verde in cambio della garanzia che la delega alle telecomunicazioni andasse alla Lega. Berlusconi puntava a mettere al sicuro Mediaset dagli assalti grillini. Di Maio in campagna elettorale non ha fatto mistero di voler riformare Mediset e Rai e di volersi occupare del conflitto di interessi. Il leader di FI teme che Salvini voglia ora metterlo nell’angolo per fagocitare gli elettori italoforzuti o per ridurre il partito ad un satellite della Lega. Salvini no limits L’affair Aquarius ha permesso a Salvini di mettersi in evidenza, nel bene e nel male, a livello europeo. E mentre il premier Conte era nelle aree terremotate a stringere mani, Salvini dettava da solo la linea di politica interna ed estera dell’Italia. Ieri a fine giornata Salvini ha indetto una conferenza stampa: alle sue spalle campeggiava la scritta LEGA – SALVINI PREMIER. Un messaggio chiaro su quelli che sono gli obiettivi politici del vicepremier leghista la cui popolarità è in continua ascesa. Salvini si avvantaggia della sua esperienza: fa politica dall’età di 17 anni, ha perso la verginità al Comune di Milano, è passato lunghi anni da europarlamentare e conosce a menadito tutte le dinamiche della politica, italiana ed europea. L’esperienza politica di Di Maio non è paragonabile a quella di Salvini e quella di Conte è inesistente. In pochi giorni Salvini ha surriscaldato le relazioni con Tunisia, Francia e Spagna, ma al tempo stesso cerca di intrecciare nuove relazioni con Libia ed Egitto e cerca il dialogo con la Germania. Incidente diplomatico con la Francia Una nota della Farnesina rende noto quanto segue: “A seguito delle dichiarazioni rilasciate a Parigi sulla vicenda Aquarius, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha convocato questa mattina alla Farnesina l’ambasciatore di Francia in Italia”. Ieri i vertici della politica francese hanno accusato l’Italia di essere “cinica”, “irresponsabile” e fautrice di una politica migratoria “vomitevole”. L’Europa si accorge dell’Italia Nonostante le critiche da Spagna e Francia sul caso Aquarius, l’Europa per bocca del commissario per l’immigrazione Dimitris Avramopoulos annuncia iniziative: “Questa vicenda ci ha mostrato che la migrazione riguarda gli esseri umani i cittadini europei sono molto preoccupati per questi problemi. Nessuno crede che questa sia una responsabilità italiana o maltese o spagnola, ma è una questione europea che richiede una risposta europea. Serve una risposta europea strutturale”. L’Europarlamento ne parlerà nel prossimo vertice europeo del 28 e 29 giugno.

Governo Conte: il resoconto di martedì 12 giugno Dopo il braccio di ferro fra Italia e Malta, ieri l’affair Aquarius sembrava essersi sbloccato con la decisione della Spagna di accogliere la nave e il suo carico di 629 migranti. Ma in serata è arrivato uno stop da parte dell’equipaggio della nave. In sintesi: “Non abbiamo sufficienti risorse per arrivare al porto di Valencia e le condizioni dei nostri passeggeri non gli consentono di passare altri giorni in mare”. Traduzione, Salvini si rassegni ad accogliere l’Aquarius in Italia. Ma Salvini non è tipo da rassegnarsi, così l’Aquarius andrà sì in Spagna, ma scortata da due navi italiane: una della guardia costiera ed una della Marina. I migranti saranno in gran parte trasbordati sulle navi italiane, dove saranno rifocillati e curati. Le reazioni di Spagna e Francia La neo ministra della Giustizia spagnola Dolores Delgado prende di petto l’Italia, parlando di responsabilità penali internazionali: “È una questione di umanità, è una questione di generosità, ma anche e fondamentalmente, si tratta di rispettare le convenzioni e i trattati internazionali di cui tutti gli Stati fanno parte. La violazione di queste convenzioni e trattati internazionali potrebbe determinare responsabilità internazionali”. Dalla Francia la buttano sul disgusto. Gabriel Attal il portavoce di En Marche, il partito di Macron, si esprime cosi: “Considero vomitevole la linea del governo italiano. E’ inammissibile giocare alla politica con delle vite umane, lo trovo immondo. Un pensiero va prima di tutto alle 629 persone che sono sulla nave Aquarius”. Le reazioni in Italia Le associazioni che Salvini definisce “buoniste” si associano alle proteste dei partiti politici di sinistra nel chiedere la riapertura dei porti. Una nota congiunta di ANPI, Arci, Azione cattolica, Legambiente, Libera e Rete della Conoscenza chiede al ministro dell’Interno l’immediata riapertura dei porti. Da quale pulpito La Francia oggi accusa l’Italia di insensibilità verso i migranti, ma nel 2011 fu proprio la Francia a fare pressioni per detronizzare Gheddafi. La recrudescenza dei flussi migratori dalla Libia si deve proprio alla caduta di Gheddafi. La Francia poi respinge armi alla mano i migranti che dall’Italia cercano di guadagnare il suolo francese passando da Ventimiglia. La Spagna invece spara contro chi cerca di passare dall’Africa all’Europa attraverso le barriere di Ceuta e Melilla. La stessa Spagna che nel 2012 tolse l’assistenza sanitaria gratuita a 910mila migranti che non versavano contributi alla previdenza sociale. Nuovi sbarchi Intanto, complice la bella stagione e la fine del ramadan, gli sbarchi si intensificano: questa mattina sulla spiaggia di Calamosche (Noto) sono sbarcati 53 migranti pachistani e afghani. Fra di loro 8 donne e 14 bambini. E 937 migranti sono attesi nel porto di Catania dove saranno sbarcati dalla Guardia costiera italiana. La strategia di Salvini Salvini ha 6 obiettivi: richiamare Malta alle sue responsabilità nell’accoglienza ai migranti. La criticità in questo caso è dettata dal fatto che Malta ha un piccolo territorio e la sua popolazione ammonta ad appena 436.947 persone. Il peso economico dell’accoglienza per i maltesi è particolarmente oneroso.

Lanciare messaggi all’Europa per ottenere maggiore collaborazione nella gestione dei flussi migratori.

Rinegoziare con la Libia i trattati bilaterali per mettere un tappo all’emorragia di profughi. La criticità in questo caso è rappresentata dal fatto che la Libia non ha un governo riconosciuto da tutto il territorio, gran parte del quale ricade nella giurisdizione di tribù locali.

Sfiancare le Ong spingendole a portare i migranti in Spagna e in Francia, così da costringerle a spendere maggiori risorse in viveri e carburante.

Chiudere i porti italiani alle Ong per fare in modo che i migranti possano sbarcare su suolo italiano solo ed esclusivamente se trasportati da navi militari italiane.

Accreditarsi come uomo forte del governo giallo-verde così da consolidare il suo consenso elettorale, che è passato dal 17% delle ultime elezioni al 28% degli ultimi sondaggi. Tria il ministro ribelle Intanto continua l’imbarazzo nel governo per l’intervista rilasciata il 10 giugno dal ministro Giovanni Tria. Il titolare dell’Economia ha sconfessato i toni dirompenti utilizzati da Salvini e Di Maio in campagna elettorale e ha smentito i cavalli di battaglia del duo giallo-verde. Questo in sintesi il Tria-pensiero: L’Europa? Ok a rinegoziare i rapporti, ma senza colpi di mano e senza minacciare di abbandonare l’eurozona.

Azzerare la Fornero? Non se ne parla nemmeno. Sì a qualche intervento correttivo, ma prima si trovino le coperture.

Reddito di cittadinanza e pace fiscale? Prima si faccia una legge e si trovino le coperture. Insomma, più che un idealista ministro del governo del cambiamento sembra un pragmatico ministro del governo della continuità. Elezioni comunali amare per i 5 Stelle I grillini metabolizzano la batosta elettorale alle comunali di domenica scorsa e cercano di riorganizzarsi: i 5 Stelle hanno perso terreno quasi ovunque. In capoluoghi e grandi città hanno ottenuto il ballottaggio solo a Terni, Avellino e Ragusa, Imola, Pomezia e Acireale. A Roma, spariscono dai due municipi tornati alle urne. Sugli altri fronti, tiene il PD nelle sue roccaforti e avanza decisamente il centrodestra trainato dalla Lega salviniana. Un inciso: se al governo Salvini e Berlusconi sono divorziati, alle amministrative i loro matrimoni politici funzionano ancora benissimo.

Governo Conte: il resoconto di lunedì 11 giugno Tre i fatti politici che tengono banco in queste ore. Andiamo con ordine. Migranti Con una decisione senza precedenti il ministro degli Interni Matteo Salvini ha chiuso i porti italiani alle navi delle Ong. Prima la Aquarius, con il suo carico di 629 migranti fra cui diversi minori non accompagnati e donne incinte. Poi la Sea Watch 3. La decisione è stata presa di concerto con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. L’Aquarius sarà infine accolta dalla Spagna. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez: “E’ nostro obbligo aiutare ad evitare una catastrofe umanitaria e offrire un porto sicuro a queste persone”. Salvini ritiene che della nave debba occuparsi Malta, la quale però rifiuta ogni intervento dal momento che le azioni di soccorso sono state coordinate da Roma e i regolamenti impongono che lo stato che si fa carico del coordinamento poi debba gestire anche gli sbarchi. La durissima posizione di Salvini è un messaggio a Malta, da sempre restia ad accogliere i migranti, ma soprattutto all’Europa: “Nel Mediterraneo ci sono navi con bandiera di Olanda, Spagna, Gibilterra e Gran Bretagna, ci sono Ong tedesche e spagnole, c’è Malta che non accoglie nessuno, c’è la Francia che respinge alla frontiera, c’è la Spagna che difende i suoi confini con le armi, insomma tutta l’Europa che si fa gli affari suoi. Da oggi anche l’Italia comincia a dire NO al traffico di esseri umani, NO al business dell’immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia”. Questo il post con cui Salvini dichiara “guerra” all’Europa sull’affair migranti. David Beversluis, il capo del team medico di MSF, parla dell’Aquarius raccontando una situazione disastrosa: “La nostra capienza massima è di 550 persone. Ne abbiamo a bordo 629. Siamo attrezzati con cibo e acqua per due o tre giorni, ma sono troppi e siamo costretti a far dormire molti di loro sul ponte scoperto all’addiaccio. Non possiamo certo andare avanti così a lungo, ci sono sette donne incinte e bambini piccoli. Intanto procediamo verso nord. Confidiamo che nelle prossime ore ci arrivi dalla sala operativa di Roma l’indicazione del porto sicuro”. Il sindaco 5 Stelle di Livorno Filippo Nogarin va contro il governo e pubblica su Facebook un post che apre ai migranti: “Siamo pronti ad aprire il porto e accogliere la nave”. Dopo appena 20 minuti arriva l’ordine di cancellarlo, il post sparisce. L’iniziativa di Salvini non poteva che scatenare polemiche, soprattutto nel centrosinistra. Polemiche che possono essere sintetizzate nella posizione espressa da Gino Strada, fondatore di Emergency, durante l’ultima puntata di Mezz’ora in più: “Ho 70 anni, ma mai avrei pensato di vedere ministri razzisti nel mio Paese”. Dure le dichiarazioni di Marco Minniti, ex ministro dell’Interno, raccolte da Repubblica: “Io i porti non li ho chiusi neanche quando in 36 ore arrivarono in Italia 26 navi. Non barconi, navi. Ventisei. Sbarcarono 13.500 migranti. Anche in quel caso, dimostrammo che umanità e sicurezza si possono conciliare. Quello di Salvini è un azzardo politico. Oltretutto non posso non notare che l’annuncio di Salvini è stato diffuso mentre era in corso il voto delle elezioni amministrative. Mi auguro che questa mossa non sia stata studiata a tavolino per scopi elettorali”. Un G7 di fuoco Il G7 più difficile degli ultimi anni si è chiuso con un incidente diplomatico: Donald Trump ha ritirato la sua firma dal comunicato congiunto che poche ore prima era stato composto dai sette grandi, fra mille trattative e bracci di ferro. La decisione di Trump in risposta alle critiche del premier canadese Justin Trudeau che durante la sua conferenza stampa aveva criticato i dazi unilaterali americani. Trump ha definito Trudeau “debole” e “disonesto” per aver attaccato i dazi statunitensi e per avere annunciato la rappresaglia economica del Canada. Elezioni Amministrative amare per il M5S Ieri si è votato in 761 comuni per le elezioni amministrative. I capoluoghi di provincia coinvolti sono Brescia, Sondrio, Imperia, Treviso, Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Terni, Viterbo, Teramo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. In generale le Comunali ridimensionano i 5 Stelle e fanno ingranare la quinta alla Lega, che traina il centrodestra in tutto lo Stivale. Il patto elettorale fra Lega e FI è rotto al governo, ma tiene su base locale. Si votava anche a Roma nei municipi 3 e 8, dove il M5Stelle è fuori dai ballottaggi. Delusione per la famiglia Casaleggio: a Ivrea sarà ballottaggio fra centrodestra e centrosinistra mentre i 5Stelle sono fuori dai giochi. A Ivrea Gianroberto e Davide Casaleggio hanno lavorato e vissuto per anni. Proprio a Ivrea Davide Casaleggio si era speso in prima persona per le Comunali. Una curiosità: Vittorio Sgarbi è il nuovo sindaco di Sutri, piccolo centro della provincia di Viterbo. Il critico d’arte ha vinto con il 58,79% con la sua lista Rinascimento e ha annunciato che la sua opera di sindaco sarà prestata a titolo gratuito. “Come deputato presenterò subito una proposta per Sutri città d’arte”, ha dichiarato Sgarbi. “Inoltre, porterò un contributo annuale alle iniziative culturali di 25.000 euro attraverso la Fondazione Ligabue. Sutri deve diventare come Spoleto. Coinvolgerò anche la Fondazione Fendi. La cultura deve trionfare”.

Governo Conte: il resoconto di domenica 10 giugno Giuseppe Conte debutta sulla scena internazionale: il premier giallo-verde è in Canada per rappresentare l’Italia al G7. Con lui, fra gli altri, ci sarà un consigliere d’eccezione: il grillino Rocco Casalino, mandato in Canada per aiutare Conte a gestire la sua prima uscita internazionale. Le premesse sono quelle di un G7 di fuoco: il tema principale sarà quello dei dazi economici voluti da Trump. Il presidente a stelle e strisce ha già annunciato che abbandonerà il summit qualora si dovesse affrontare il tema del surriscaldamento globale. L’Italia partecipa al G7 da osservata speciale: ad americani, francesi, tedeschi e inglesi non sono piaciute le aperture di Conte ai rapporti con la Russia. Gli USA in particolare studiano la situazione italiana cercando di capire se potranno utilizzare il nostro paese per limitare lo strapotere tedesco in Europa. Putin strizza l’occhio all’Italia “In Europa qualcosa si sta muovendo perché alcuni Paesi iniziano a dire che la collaborazione con la Russia è necessaria”. Parole dello zar Vladimir Putin che cerca di utilizzare l’Italia come grimaldello per aprire una breccia nei rapporti con l’Unione Europea. Il ministro degli Esteri russo aggiunge: “Mosca si aspetta di collaborare con il nuovo governo italiano nello spirito di continuità positiva delle relazioni italo-russe”. Mosca punta a due cose: la riduzione (o la totale eliminazione) delle sanzioni economiche applicate da Europa e Stati Uniti a partire dal 2014 dopo l’intervento russo in Ucraina e riuscire ad attrarre l’Italia nella sfera d’influenza russa, allontanandola quanto basta dal giogo dell’Europa germano-centrica e dalla storica sudditanza statunitense. Reddito di cittadinanza Al parlamento europeo il vicepresidente, il grillino Fabio Massimo Castaldo chiede che il 20% del Fondo Sociale Europeo sia utilizzato per finanziare la misura cardine del programma elettorale 5 Stelle, ovvero il reddito di cittadinanza. Gli europarlamentari Brando Benifei ed Elena Gentile, in quota PD, partono all’attacco: “Le risorse di sette anni non basterebbero a coprire un solo anno di spesa”. Torna il servizio militare? Intervistato dai giornalisti, il ministro dell’Interno Matteo Salvini si dice favorevole alle reintroduzione della leva militare obbligatoria: “Se manterremo il servizio civile? Io sono personalmente favorevole alla reintroduzione del servizio militare, non solo al mantenimento del servizio civile. Questa è una posizione personale che non c’è nel contratto e non impegna il governo”. Conflitto d’interessi Nel suo discorso alla Camera, Giuseppe Conte ha parlato della necessità di affrontare il tema del conflitto di interessi. Berlusconi teme la scure grillina su Mediaset e studia tutte le opzioni per mettere al riparo la sua azienda. Intanto il figlio Pier Silvio, amministratore delegato di Mediaset, ostenta sicurezza: “Sul governo Conte non ho opinioni o giudizi. Non temiamo contraccolpi al di là delle cose dette in campagna elettorale e non temiamo alcun tipo di reazione nei nostri confronti. Non avrebbe alcun senso. Ben venga una legge se riguarda tutti i conflitti di interesse”.

Governo Conte: il resoconto di giovedì 7 giugno Dopo l'ok in Senato, il governo Conte incassa senza problemi la fiducia anche alla Camera con 350 voti a favore, 34 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta. Ora i preliminari sono finiti e inizia la vera partita, tanto che il voto di ieri ha segnato la fine del fair play fra le fazioni: Conte ha subito durissimi attacchi dai banchi del PD, sia sul programma giudicato generico e poco concreto, sia sulla figura stessa del presidente del Consiglio. Conte si era autodefinito "garante dell'applicazione del piano di governo" e per tutta risposta il gerarca dem Graziano Delrio gli ha scagliato addosso una freccia avvelenata, accusandolo di fare il "pupazzo": "Ci faccia un piacere, riprenda il programma e lo riscriva di suo pugno, perché è lei il presidente del Consiglio. Riprenda la lista dei ministri e la riscriva di suo pugno, perché è lei il presidente del Consiglio. Il nostro augurio è che non faccia il pupazzo nelle mani dei partiti". Finalmente libero dalla cappa della leadership renziana, Delrio si è scatenato in un attacco frontale a Conte, che ha raggiunto il culmine quando si è toccata la famiglia del presidente della Repubblica. Conte aveva espresso rammarico per gli sgradevoli attacchi social alla memoria "di un congiunto del presidente della Repubblica". Un Delrio stizzito prima fa notare a Conte che per mesi i legastellati hanno attaccato pesantemente la presidenza della Repubblica esacerbando gli animi, poi urla "Un congiunto di Mattarella?… Si chiamava Piersanti!", innescando la standing ovation dei colleghi di partito. Qui entra in gioco Roberto Fico, gerarca grillino da sempre avversario di Di Maio: durante gli scroscianti applausi uno dei commessi si accingeva a suonare la campanella per richiamare all'ordine i signori deputati, ma Fico gli ha intimato di lasciar correre. Roberto Fico è un esponente dell'ala di sinistra del M5S ed è stato spesso critico nei confronti di Di Maio. Conte e Delrio poi hanno stemperato gli animi stringendosi la mano a fine giornata. Altra piccola bagarra in Aula quando Conte parla del conflitto d'interessi: "Quello del conflitto di interessi è una vexata quaestio e queste interruzioni dimostrano che ciascuno ha il piccolo conflitto d'interesse da risolvere". Su queste parole l'emiciclo inizia a protestare e Fico richiama i parlamentari all'ordine. Conte precisa: "Sono stato frainteso, vedete, il conflitto d'interessi si annida anche nei condomini", obiettivo del governo sarà fare in modo di "prevenirlo" così che "chi è chiamato a rivestire funzioni pubbliche sia invitato a sottrarsi a situazioni che ne minano l'operatività". Le gaffe di Conte Dopo quella sul "congiunto di Mattarella", Conte inanella altre tre gaffe. A microfono acceso mostra un foglio a Di Maio e gli domanda: "Questo lo posso dire?" Il suo vicepresidente guarda e risponde un secco "No". La seconda: Conte ha qualche momento di imbarazzo dal momento che i numerosi fogli che ha sul tavolo si sono mischiati. Ad un certo punto il suo vicepresidente Di Maio gli intima di iniziare: "Hai il microfono acceso, te li trovo io, comincia a parlare". La terza: Conte parla del "rispetto dei principi costituzionali di presunzione di colpevolezza". Intendeva, evidentemente, parlare di presunzione di NON colpevolezza. Si capisce che si tratta di una svista e nessuno protesta. Dramma sotto casa di Di Maio Un operaio licenziato da FCA si è cosparso di benzina sotto casa di Luigi Di Maio. Il vicepremier ha annunciato che andrà a trovarlo in ospedale. Nel 2014 alcuni operai avevano protestato contro FCA inscenando il funerale di Sergio Marchionne. La Cassazione ha giudicato legittimo il licenziamento per giusta causa per via della macabra rappresentazione. Matteo Salvini Il ministro dell'Interno, in piena campagna elettorale, continua con l'abitudine di girare il Paese per sondare gli umori (e fomentarli). Ma una brutta sorpresa lo attende a Fiumicino: sul bus navetta dell'aeroporto viene accolto da un coro di cittadini che intonano "Bella ciao". Si trattava di alcuni sindacalisti della CGIL. Salvini era diretto a Brindisi dove ha ribadito il suo NO alle adozioni per le famiglie gay: "Farò ciò che è legalmente possibile fare".

Governo Conte: il resoconto di mercoledì 6 giugno Ieri il governo Conte ha incassato la fiducia al Senato con 171 SI, 10 in più rispetto alla maggioranza assoluta. 117 i contrari e 25 gli astenuti. Durante il suo discorso Conte non ha fatto mistero di essere un esecutore, dichiarando di volersi fare “garante del contratto” già stabilito dai veri capi di questo governo, ovvero Salvini e Di Maio. Conte ha iniziato il suo discorso ringraziando il presidente della Repubblica. Poi una stoccata ai detrattori del governo giallo-verde: “Ci chiamano populisti?” Lo siamo, se questo significa ascoltare la gente”. Il governo carioca punta alla crescita economica ed alla riduzione del debito pubblico non tramite l’austerità, ma attraverso le riforme. Conte punta poi a ridurre il numero degli immigrati clandestini, a tagliare le pensioni d’oro, a ridefinire il dialogo con i sindacati, ad affrontare il tema del conflitto d’interessi e ad introdurre reddito di cittadinanza e salario minimo garantito. Nel lungo discorso di Giuseppe Conte non c’è stato alcun accenno al superamento della legge Fornero, così come non c’è stato alcun accenno al blocco dell’aumento dell’Iva previsto a gennaio 2019. Le citazioni di Conte Conte ha infarcito il suo discorso di alcune citazioni colte. Alcune tratte dal discorso pronunciato da Fedor Michajlkovic Dostoevskij in onore di Puskin l’8 giugno del 1880 a Mosca. Altre appartengono al filosofo Hans Jonas ed ai sociologi Ulrick Beck e Philip Kotler. Renzi Show Prendendo la parola dopo la fine del discorso di Conte, Matteo Renzi ha definito il premier “collega”, in quanto anche lui non eletto. La polemica riguarda le accuse da sempre scagliate da Lega e M5S contro tutti i premier “non eletti dal popolo”. Più tardi parlando con i giornalisti Conte ha liquidato l’accusa domandando ironicamente “Quindi anche Renzi è un professore universitario?” Riportiamo un’altra stoccata di Matteo Renzi: “Non so se è il governo del cambiamento. Intanto è cambiato il vocabolario: quello che nella XVII Legislatura si chiamava inciucio oggi si chiama contratto”. Il riferimento, chiarissimo, è al patto del Nazareno fra PD e FI ed al fatto che il governo Renzi si sia retto grazie all’appoggio di Verdini ed Alfano. Accordi politici contestati da grillini e leghisti. Le gaffe di Conte Durante un passaggio in cui stava parlando dello sviluppo tecnologico a cui l’Italia andrà incontro nel prossimo futuro, Conte ha parlato dello sviluppo di “reti telepatiche”. Naturalmente intendeva “reti telematiche”. La sera prima di pronunciare il suo discorso al Senato, Conte ha postato una foto nella quale lo si vede intento, come da lui stesso scritto nella didascalia, a lavorare “fino a tarda ora”. Peccato che il suo orologio mostrasse l’orario: erano le 18:30. L’incognita Salvini Rompendo la coalizione con il centrodestra, Matteo Salvini è entrato nell’asse giallo-verde come socio di minoranza, portando un bagaglio del 17% dei voti, più o meno la metà di quelli ottenuti da Di Maio. Eppure tratta Di Maio da pari a pari, addirittura ponendo veti sulle scelte strategiche. Nei quasi 90 giorni di trattative e consultazioni Salvini ha visto il suo gradimento nei sondaggi salire al 30%. Se ribaltasse il tavolo e facesse saltare tutto, Salvini sarebbe sicuro di tornare alle urne con un bottino elettorale ben maggiore di quello emerso dalle elezioni del 4 marzo 2018. Di Maio invece sarebbe rovinato: essendo partita la legislatura non potrebbe presentarsi alle prossime elezioni, dal momento che lo statuto pentastellato impone un massimo di due legislature ai suoi parlamentari. Per questo motivo Salvini rappresenta un’incognita sulla tenuta del governo. Fine dell’accordo di Dublino Intanto in Europa si registra, per la felicità di Salvini, la fine dell’accordo di Dublino: alla riunione dei ministri dell’Interno e della Giustizia a Lussemburgo, 11 paesi fra cui l’Italia dicono no al compromesso sulla riforma. L’accordo di Dublino riguarda le regole sul diritto d’asilo per i migranti che arrivano in Europa. Il no arriva da Italia, Spagna, Germania, Austria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca.

Governo Conte: il resoconto di martedì 5 giugno Il governo Conte affronta oggi la sua prima prova, ovvero il voto di fiducia al Senato. Contando i voti dei senatori di Lega e M5S, a Palazzo Madama Giuseppe Conte può contare su un bottino di 346 voti, 30 in più rispetto alla maggioranza assoluta. Domani è previsto il voto alla Camera, dove Conte potrà contare su 346 voti, 30 in più rispetto alla maggioranza assoluta. Il discorso di Giuseppe Conte C’era molta attesa per il primo discorso in Aula del nuovo premier. Conte ha iniziato il suo discorso ringraziando il presidente della Repubblica. Poi una stoccata ai detrattori del governo giallo-verde: “Ci chiamano populisti?” Lo siamo, se questo significa ascoltare la gente”. Il governo carioca punta alla crescita economica ed alla riduzione del debito pubblico non tramite l’austerità, ma attraverso le riforme. Conte punta poi a ridurre il numero degli immigrati clandestini, a tagliare le pensioni d’oro, a ridefinire il dialogo con i sindacati, ad affrontare il tema del conflitto d’interessi e ad introdurre reddito di cittadinanza e salario minimo garantito. Nel lungo discorso di Giuseppe Conte non c’è stato alcun accenno al superamento della legge Fornero, così come non c’è stato alcun accenno al blocco dell’aumento dell’Iva previsto a gennaio 2019. Qui i punti fondamentali del discorso di Giuseppe Conte. Salvini indispettisce la Tunisia Passando alla politica estera, al suo secondo giorno di lavoro il neoministro dell’Interno Matteo Salvini ha creato un incidente diplomatico con la Tunisia, affermando che “la Tunisia è un paese libero e democratico, ma spesso e volentieri esporta galeotti”. L’ambasciatore italiano in Tunisia è stato convocato dal governo locale per chiarimenti. Un raffreddamento delle relazioni fra Italia e Tunisia sarebbe sconveniente: attualmente la Tunisia è l’unico stato africano ad accettare 80 rimpatri a settimana e a cooperare fattivamente per le identificazioni. Nel 2016 sono sbarcati in Italia 1207 tunisini e ne sono stati rimpatriati 1628. Salvini cerca dunque di stemperare i toni: “Da parte mia c’è la più ferma disponibilità a incontrare nel più breve tempo possibile il mio omologo di Tunisi per aumentare e migliorare la cooperazione, nel reciproco interesse sul fronte sicurezza, immigrazione e contrasto al terrorismo”. Il vertice europeo A causa del voto di fiducia, oggi Salvini non prenderà parte al vertice europeo fra i ministri degli Interni dei vari paesi. Vertice volto a ridiscutere i problemi dell’immigrazione e l’accordo di Dublino. Salvini comunque affida la sua linea a Twitter: “Occorre buon senso. Quello degli sbarchi e dell’accoglienza di centinaia di migliaia di ‘non profughi’ non può continuare ad essere un problema solo italiano. O l’Europa ci dà una mano a mettere in sicurezza il nostro Paese, oppure dovremo scegliere altre vie”. In Europa è braccio di ferro fra i paesi mediterranei, capitanati dall’Italia, che chiedono quote di redistribuzione di migranti fra i vari partner europei e il blocco dell’Est europa contrario a qualsiasi sistema di quote. Trasparenza al Ministero della Difesa Al suo primo giorno di lavoro la neoministra della Difesa Elisabetta Trenta, per evitare qualsiasi ombra di conflitto d’interessi, ha chiesto il trasferimento del marito da ufficiale addetto alla segreteria del vice direttore nazionale degli armamenti all’ufficio Affari Generali. Salvini VS Balotelli Chiudiamo col calcio: il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina vorrebbe Mario Balotelli al posto di capitano della nazionale: “L’idea di Balotelli capitano mi piace, me lo auguro per tutti noi. Ha espresso parole giuste, semplici e forti. C’è bisogno di una voce come la sua per far capire certe battaglie. Se c’è un giocatore riconosciuto e bravo che si mettere a riflettere sull’Italia ben venga”. Tanto basta per far imbufalire Matteo Salvini, arci-nemico storico di Balotelli: “Il capitano deve essere rappresentativo e deve giocare bene a pallone, non deve essere bianco, giallo o verde”, ha dichiarato Salvini. “Spero che l’allenatore sceglierà il capitano non per motivi sociologici, filosofici e antropologici, ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, umile e che gioca bene. Magari Balotelli mi stupirà, ma negli anni passati non mi è sembrata una persona umile in grado di mettere d’accordo tutti”.