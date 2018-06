Alessandro Di Battista restituisce l’assegno di liquidazione: 43mila euro alle piccole e medie imprese [VIDEO]

Ogni promessa è un debito. Alessandro Di Battista aveva annunciato che avrebbe rinunciato alla liquidazione da parlamentare in favore del fondo per le piccole e medie imprese e così farà. L’assegno di 43.726 euro è arrivato, e il grillino più amato dagli italiani ha postato un video in cui annuncia l’intenzione di devolverlo in favore degli imprenditori in difficoltà.

Il video, umoristico e familiare, è stato girato in una casa in California e vede il Dibba nazionale alle prese con un botta e risposta con la compagna Sahra intenta ad allattare il figlio Andrea:

“Che dobbiamo fare?”, chiede Dibba. “Li dobbiamo restituire…”, risponde Sahra. “Non sei contenta di restituirli alle piccole e medie imprese?” “Molto…”

Di seguito il messaggio che accompagna il video: LA LIQUIDAZIONE DI UN PARLAMENTARE, CONDIVIDETE! Non è mica semplice essere un “populista”… Breve video familiare girato in una casa in California. È a disposizione degli esponenti dei partiti politici morti! Tra l’altro ho calcolato che se tutti i deputati e senatori “trombati” del PD o di quel che resta della sinistra (quelli per intenderci che parlano della povera gente o della redistribuzione della ricchezza) facessero altrettanto beh ci sarebbero oltre 12 milioni di euro freschi freschi per le piccole e medie imprese italiane. Posti di lavoro insomma!