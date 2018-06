Governo Conte: ultime notizie sull’esecutivo Lega-MoVimento 5 Stelle

Chiudiamo col calcio: il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina vorrebbe Mario Balotelli al posto di capitano della nazionale: “L’idea di Balotelli capitano mi piace, me lo auguro per tutti noi. Ha espresso parole giuste, semplici e forti. C’è bisogno di una voce come la sua per far capire certe battaglie. Se c’è un giocatore riconosciuto e bravo che si mettere a riflettere sull’Italia ben venga”. Tanto basta per far imbufalire Matteo Salvini, arci-nemico storico di Balotelli : “Il capitano deve essere rappresentativo e deve giocare bene a pallone, non deve essere bianco, giallo o verde”, ha dichiarato Salvini. “Spero che l’allenatore sceglierà il capitano non per motivi sociologici, filosofici e antropologici, ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, umile e che gioca bene. Magari Balotelli mi stupirà, ma negli anni passati non mi è sembrata una persona umile in grado di mettere d’accordo tutti”.

In Europa è braccio di ferro fra i paesi mediterranei, capitanati dall’Italia, che chiedono quote di redistribuzione di migranti fra i vari partner europei e il blocco dell’Est europa contrario a qualsiasi sistema di quote.

A causa del voto di fiducia, oggi Salvini non prenderà parte al vertice europeo fra i ministri degli Interni dei vari paesi. Vertice volto a ridiscutere i problemi dell’immigrazione e l’accordo di Dublino . Salvini comunque affida la sua linea a Twitter: “Occorre buon senso. Quello degli sbarchi e dell’accoglienza di centinaia di migliaia di ‘non profughi’ non può continuare ad essere un problema solo italiano. O l’Europa ci dà una mano a mettere in sicurezza il nostro Paese, oppure dovremo scegliere altre vie”.

Passando alla politica estera, al suo secondo giorno di lavoro il neoministro dell’Interno Matteo Salvini ha creato un incidente diplomatico con la Tunisia, affermando che “la Tunisia è un paese libero e democratico, ma spesso e volentieri esporta galeotti”. L’ambasciatore italiano in Tunisia è stato convocato dal governo locale per chiarimenti. Un raffreddamento delle relazioni fra Italia e Tunisia sarebbe sconveniente: attualmente la Tunisia è l’unico stato africano ad accettare 80 rimpatri a settimana e a cooperare fattivamente per le identificazioni. Nel 2016 sono sbarcati in Italia 1207 tunisini e ne sono stati rimpatriati 1628. Salvini cerca dunque di stemperare i toni: “Da parte mia c’è la più ferma disponibilità a incontrare nel più breve tempo possibile il mio omologo di Tunisi per aumentare e migliorare la cooperazione, nel reciproco interesse sul fronte sicurezza, immigrazione e contrasto al terrorismo”.

Il governo carioca punta alla crescita economica ed alla riduzione del debito pubblico “non tramite l’austerità, ma attraverso le riforme”. Poi Conte affronta un tema caro a Salvini: “Ridurremo il numero di migranti clandestini e porremo uno stop al business della finta accoglienza [...] Non siamo e non saremo mai razzisti. Vogliamo che le procedure mirate all’accertamento dello status di rifugiato siano certe e veloci, anche al fine di garantire più efficacemente i loro diritti. Difendiamo e difenderemo gli immigrati che arrivano regolarmente sul nostro territorio, lavorano e si inseriscono nelle nostre comunità rispettandone le leggi e dando un contributo decisivo allo sviluppo”. Qui i punti fondamentali del discorso di Giuseppe Conte .

C’era molta attesa per il primo discorso in Aula del nuovo premier: sul tavolo pensioni, tasse, immigrazione, reddito di cittadinanza e ridefinizione delle regole europee. Oltre ai temi programmatici, si attendono anche chiarimenti sugli step di attuazione del programma e sull’indicazione delle coperture economiche.

Contando i voti dei senatori di Lega e M5S, a Palazzo Madama Giuseppe Conte può contare su un bottino di 346 voti, 30 in più rispetto alla maggioranza assoluta. Domani è previsto il voto alla Camera, dove Conte potrà contare su 346 voti, 30 in più rispetto alla maggioranza assoluta.

Governo Conte: il resoconto di lunedì 4 maggio

Il governo Conte è pronto ad entrare in piena attività: manca solo la fiducia, prevista per il 5 giugno, per mettere il bollino di ufficialità al nuovo esecutivo. Stando alla matematica, Conte dovrebbe incassare la fiducia senza problemi: alla Camera i voti certi (deputati Lega e M5S) sono 346 voti, ovvero 30 in più rispetto alla maggioranza assoluta. Al Senato i voti sicuri sono 167, ovvero 6 in più rispetto alla maggioranza assoluta.

L’agenda del governo è fitta:

5 giugno fiducia in Camera e Senato;

a seguire approvazione del DEF (Documento di programmazione economica finanziaria);

8 e 9 giugno partecipazione al G7 in Canada (il tema caldo saranno i dazi di Trump);

28 e il 29 giugno debutto in Europa con la partecipazione al Consiglio europeo (sul tavolo due temi caldissimi per l’Italia, bilancio e immigrazione);

11 e 12 luglio summit della Nato.

Nonostante si tratti di un governo politico con ambizioni di durare per 5 anni, i due leader reggenti, Salvini e Di Maio, sono in piena campagna elettorale: entrambi hanno passato il weekend in Sicilia per parlare alle piazze. Di Maio è andato a blandire una delle regioni che hanno regalato maggiori soddisfazioni elettorali ai 5 Stelle: alle politiche del 4 marzo quasi la metà degli elettori siciliani ha scelto i 5 Stelle. Salvini invece è andato a manifestare con la sua presenza l’intenzione di operare un cambio di passo nella gestione dell’immigrazione. Salvini ha intenzione di dare una stretta alla libertà d’azione delle ONG, di imprimere un’accelerazione ai rimpatri dei migranti irregolari e di aumentare i centri d’accoglienza temporanei. Il piano Salvini incontra alcune problematiche: non tutti gli enti locali accettano che si costruiscano centri d’accoglienza sul loro territorio, e con la maggior parte dei paesi africani e asiatici non esistono accordi bilaterali volti al rimpatrio dei migranti. Il sistema dei fogli di via, poi, è del tutto inefficiente.

Intanto la stampa inizia a fare le pulci ai ministri dell’esecutivo giallo-verde:

Alla ministra delle Difesa ELISABETTA TRENTA viene contestata una docenza, non illegale ma inopportuna, in un master presso l’Università Statale di Mosca: fra gli altri nomi del master, alcuni ideologi del potere putiniano, a favore dell’intervento russo in Siria. Il PD contesta poi alla Trenta di essere stata presidente di una struttura che reclutava mercenari.

Al ministro della Famiglia LORENZO FONTANA vengono contestate posizioni ultracattoliche e di estrema destra per alcune frasi considerate omofobe e oscurantiste (“Le famiglie arcobaleno non esistono… no all’aborto…”). Salvini però rassicura: le posizioni di Fontana non troveranno espressione nel programma di governo.

La stampa ha scovato un’intervista di DANILO TONINELLI, ministro delle Infrastrutture, che a novembre scorso tirava sassi su Salvini: “Lui (Salvini ndr) e la Lega Nord sono complici e responsabili dei disastri di ieri e di oggi. Il Movimento 5 Stelle non parla con gli indegni come lui”.

GIAN MARCO CENTINAIO, ministro leghista dell’Agricoltura, fino all’altro ieri tuonava contro i meridionali. In aula al Senato apostrofò il presidente Pietro Grasso chiamandolo “terrone di m…”. La sua vecchia casella di posta elettronica poi era tutta un programma: “terronsgohome@yahoo.it”.

La ministra della Salute GIULIA GRILLO non crede all’obbligo vaccinale. E nel 2014 sul suo profilo Twitter dava spazio a questo post: “La grande truffa del traffico di virus per vendere i vaccini“.