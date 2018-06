Giulia Bongiorno aggredita in centro a Roma

Brutta avventura ieri pomeriggio per l’onorevole Giulia Bongiorno, neoministra della Pubblica Amministrazione. Nel tardo pomeriggio la Bongiorno stava camminando per il centro di Roma insieme al figlio. Ad un certo punto in via della Mercede, poco distante da piazza di Spagna, uno straniero in stato confusionale ha aggredito una donna. L’uomo, che snocciolava alcune parole di senso poco compiuto in inglese, aveva i pantaloni abbassati. La Bongiorno è accorsa in difesa della malcapitata e il suo intervento ha permesso alla donna di divincolarsi dalla presa dell’uomo. Ma la ministra è stata aggredita a sua volta. Entrambe le donne sono riuscite a comporre il 112 e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, che sono sopraggiunte dopo pochi minuti evitando che la situazione degenerasse.

TEMI

Politica