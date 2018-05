Ministri governo Salvini-Di Maio: tutti i nomi del nuovo esecutivo pentaleghista

Ansa La lista è chiusa, ecco i ministri del governo Salvini-Di Maio. Dopo innumerevoli tira e molla, dopo accuse di impeachment ai danni di Mattarella annunciate e ritirate, dopo gaffe e controgaffe, finalmente è pronta la lista della squadra di governo pentaleghista (o legastellato). Andiamo a scoprire tutti i nomi.

Presidenza del Consiglio: Giuseppe Conte Il nuovo presidente del Consiglio, dopo la riapertura delle trattative con il Colle, è il già annunciato Giuseppe Conte, 54enne docente di Diritto Privato, avvocato cassazionista e membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Conte è nato a Volturara Appula (Foggia). Nel curriculum di Conte, studi a Yale, Vienna, Sorbona e nel Regno Unito. Proprio il suo curriculum (gonfiato secondo alcune accuse) ha fatto vivere a Conte alcuni giorni di imbarazzo.

Vicepremier: Salvini e Di Maio I due leader dell’asse Lega-M5S ricopriranno la carica di vicepremier.

Interni: Matteo Salvini Il segretario della Lega ottiene il ministero degli Interni. Salvini voleva anche la delega ai servizi segreti, così da gestire interamente la sicurezza e la lotta all’immigrazione clandestina. Ma la gestione degli 007 è caduta nella gestione dei grillini: se ne occuperà Vito Crimi.

Lavoro e Sviluppo economico: Luigi Di Maio Al capo politico dei 5 Stelle vanno i due dicasteri dai quali dipendono le politiche del lavoro. Lavoro e Sviluppo economico saranno accorpati in un unico dicastero. Luigi Di Maio è capo politico del MoVimento 5 Stelle dal settembre 2017. Con la rielezione alle elezioni del 4 marzo 2018 è al suo secondo mandato parlamentare. Nella scorsa legislatura è stato vicepresidente della Camera. Ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli senza completare gli studi. È giornalista pubblicista. I leghisti puntavano invece allo spacchettamento dei ministeri, al fine di affidare il Lavoro a Di Maio e lo Sviluppo economico ad un loro uomo, verosimilmente Giorgetti.

Esteri: Enzo Moavero Milanesi Agli Esteri va una personalità di grande esperienza: Enzo Moavero Milanesi, docente di Diritto comunitario, funzionario europeo di alto livello e già giudice alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Moavero Milanesi è stato ministro per gli Affari europei nei governi di Monti e Letta. La sua nomina è senza dubbio un segnale di distensione nei confronti dell’Unione Europea. Gli altri nomi in corsa erano l’ambasciatore Giampiero Massolo, già capo dei servizi segreti italiani e presidente di Fincantieri, e il 45enne Pasquale Salzano, ambasciatore italiano in Qatar.

Economia: Giovanni Tria Il nuovo ministro dello Sviluppo Economico è Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione e docente di Economia politica. Per l’Economia Salvini e Di Maio avevano inizialmente trovato convergenza su Giancarlo Giorgetti, ex capogruppo dei deputati leghisti. Il suo nome era stato espresso anche nella rosa dei papabili per palazzo Chigi. Salvini però si era impuntato sul nome dell’economista Paolo Savona (“Savona vale quanto venti Giorgetti!”), 82enne ex ministro dell’Industria e del Commercio nel governo Ciampi. Savona è un antieuropeista convinto e un fanatico anti-Merkel. Per questo motivo Mattarella ha rimandato al mittente la lista ministeriale e ha chiamato Carlo Cottarelli alla guida di un governo istituzionale.

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti Giancarlo Giorgetti / Ansa Il nome di Giancarlo Giorgetti è stato una sorta di jolly che, di giorno in giorno, è stato associato ora ad un ministero ora ad un altro. Giorgetti è l’ex capogruppo del deputati leghisti. Giorgetti ha 51 anni e fa il parlamentare da 20. Era la colonna della Lega ai tempi di Bossi e lo è tuttora. Laureato alla Bocconi, è stato presidente della commissione Bilancio della Camera nell’ultima legislatura.

Giustizia: Alfonso Bonafede Avvocato nato in provincia di Trapani, a Mazara del Vallo, è uno dei più stretti collaboratori di Luigi Di Maio. Si occupa della piattaforma Rousseau. E’ entrato in Parlamento nel 2013 ottenendo 227 voti alle “parlamentarie” grilline.

Pubblica amministrazione: Giulia Bongiorno Inizialmente il suo nome era stato fatto per il ministero della Giustizia, per il quale gareggiava testa a testa con Bonafede. La palermitana Giulia Bongiorno è una parlamentare leghista con un passato AN, PDL, FeL e infine indipendente. Avvocato penalista di grande esperienza, ha difeso Giulio Andreotti in processi per mafia. Nonostante la sua indiscutibile preparazione, proprio i trascorsi berlusconiani e la vicinanza ad Andreotti, potrebbero avere rappresentato un ostacolo verso la nomina a Guardasigilli.

Infrastrutture Il geologo e docente universitario Mauro Coltorti è il nuovo ministro delle Infrastrutture in quota 5 Stelle. Dovrà gestire la questione della Tav, cercando di mediare fra i leghisti che chiedono grandi opere e i grillini che le guardano con sospetto. Un altro nome in corsa era quello della 31enne torinese Laura Castelli: grillina della prima ora, è una NO-TAV convinta. Proprio la sua intransigenza verso grandi opere considerate inutili può avere affossato la sua corsa verso il ministero.

Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta: Riccardo Fraccaro Riccardo Fraccaro è un grillino militante dal 2010, è un fedelissimo di Luigi Di Maio. E’ al suo secondo mandato.

Salute: Giulia Grillo La pentastellata siciliana Giulia Grillo è il nuovo ministro della Salute. Classe 1975, ha una laurea in Medicina e chirurgia e prima di dedicarsi alla politica svolgeva la professione di medico legale.

Difesa: Elisabetta Trenta Inizialmente per il ministero della Difesa si era fatto il nome di Guido Crosetto, esponente di spicco di Fratelli d’Italia. Crosetto si è dimesso a sorpresa dalla carica di parlamentare. Ora è stata scelta Elisabetta Trenta, 50enne analista su difesa e sicurezza e capitano della riserva dell’Esercito. E’ in quota M5S. Qui il CV in di Elisabetta Trenta in PDF.