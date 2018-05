Nuovo governo: programma, ministri e presidente del Consiglio

La citazione di Ennio Flaiano secondo la quale “la situazione politica in Italia è grave ma non è seria” è la più abusata in queste ore. Sì perché con una clamorosa giravolta Di Maio fa dietrofront, smette di chiedere la messa in stato d’accusa contro Mattarella (un’accusa che in caso di condanna potrebbe portare al carcere a vita), smette di agitare le piazze, e tende la mano al Colle: “Presidente, ci dia ancora 24 ore e il governo lo formiamo io e Salvini”. Questo pomeriggio Di Maio ha raggiunto Mattarella al Quirinale per un incontro deciso all’ultimo minuto. Non si sa cosa i due si siano detti durante il colloquio durato circa 30 minuti.

Carlo Cottarelli, vista la possibilità di un governo politico, fa un passo indietro e per rispetto istituzionale attende le decisioni di Mattarella. Cottarelli, economista di fama internazionale, era stato chiamato per rassicurare i mercati e sedare gli speculatori. L’effetto Cottarelli purtroppo non si è visto. Ieri Mr Spending Review era atteso al Colle per presentare la lista dei ministri, ma dopo un colloquio di 45 minuti con Mattarella è uscito da una porta secondaria galvanizzando i retroscenisti. La lista dei ministri non è stata presentata.

Il MoVimento 5 Stelle non è fatto solo delle filippiche di Di Battista o delle urla al balcone della borgatara Paola Taverna. Dietro al MoVimento ci sono i consulenti milanesi della Casaleggio e a Milano il valore dei soldi conta ancora: con lo spread al galoppo i risparmi degli italiani sono a rischio e si agitano gli spettri di nuove tasse e di una nuova riforma delle pensioni, punitiva come la Fornero. Ma i ponti con Di Maio sono rotti: tenendo presente l’impennata dei consensi, il Colle potrebbe al limite valutare l’ipotesi di un incarico a Salvini. Il quale però fa il difficile: “Riaprire a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato. Io ho una dignità e una serietà abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze, ministeri per mantenere la parola data agli italiani, ci hanno detto ‘no, no, no’. Ora spieghi Mattarella come uscirne, noi siamo a disposizione per accompagnare il Paese al voto il prima possibile”.

Salvini ribadisce poi che nel suo programma di governo non era contemplata l’uscita dell’Italia dall’Euro. Il parlamentare dem Ettore Rosato però ripesca un video del 2016 in cui Salvini dice tutt’altro:

Salvini sull’euro: “Non serve un referendum. Se la Lega andrà al governo noi usciamo”. pic.twitter.com/xtMFi49kH7 — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) May 30, 2018

In caso tutto naufragasse e si andasse al voto il 29 luglio per Di Maio sarebbe una catastrofe: la maggior parte dei suoi parlamentari sono neoeletti e rischierebbero di perdere la poltrona se non riconfermati. Di Maio dovrebbe fronteggiare un’ondata di dissenso interno senza precedenti. Giorno dopo giorno la Lega cresce nei sondaggi e tallona il M5S: per SWG Salvini è al 27,5%. Se si rivotasse oggi Salvini sarebbe un valido candidato per Palazzo Chigi. E infine, Di Maio è al secondo mandato: una sua ricandidatura in vista di nuove elezioni costringerebbe il MoVimento 5 Stelle a cambiare lo statuto che proibisce ai suoi esponenti di svolgere più di due mandati.

OETTINGER: ieri sera è montato un piccolo caso. Il commissario europeo al bilancio Gunther Oettinger ha rilasciato un’intervista alla Deutsche Welle. Il succo dell’intervista è stato lanciato su Twitter in un modo che definire “infelice” è poco: “I mercati e un outlook negativo insegneranno agli italiani a non votare per i partiti populisti alle prossime elezioni”. Dopo le prevedibili polemiche, il giornalista che ha postato il lancio l’ha cancellato, si è scusato e ne ha pubblicato un altro molto più edulcorato. Ma ormai il danno era fatto. In serata Junker, presidente della Commissione UE, prende le distanze tramite il suo portavoce: “Juncker è stato informato di questo commento sconsiderato, e mi ha chiesto di chiarire la posizione ufficiale della Commissione: compete agli italiani e soltanto a loro decidere sul futuro del loro paese, a nessun altro”. Per inciso: si tratta dello stesso Junker che la settimana scorsa annunciava che in caso di mandato a Salvini e Di Maio l’Europa avrebbe vigilato sul rispetto dei diritti dei migranti in Italia. Traduzione: aspettatevi ispezioni e sanzioni.

RENZI: secondo i retroscenisti Matteo Renzi starebbe meditando una nuova discesa in campo. Renzi potrebbe abbandonare il PD per fondare un nuovo soggetto politico utilizzando Calenda come catalizzatore. Anche Renzi si è reso conto che la sua esperienza nel PD non può portare altri frutti.