Nuovo governo: programma, ministri e presidente del Consiglio

Carlo Cottarelli / Ansa

Il nuovo governo sarà tecnico e sarà affidato a Carlo Cottarelli, ex commissario per la spending review. Un uomo preparato e competente, talmente competente che Renzi l’ha promosso direttore esecutivo nel Board del Fondo Monetario Internazionale per allontanarlo dall’Italia perché i tagli proposti erano troppo incisivi e andavano a disturbare feudi di potere intoccabili.

“Se otterrò la fiducia si voterà a inizio 2019, altrimenti andremo alle urne dopo agosto”. Queste le prime dichiarazioni di Cottarelli.

Mattarella ha scelto Cottarelli perché è perfettamente in linea con il profilo da lui fin dall’inizio ricercato per la guida del governo: è un economista, ha ricoperto ruoli di grandissimo prestigio internazionale, ha un basso profilo ed è un convinto europeista.

Fallito il governo carioca, scatta dunque il piano B: un governo di tregua che traghetti il paese verso nuove elezioni, che si terranno con ogni probabilità nella prima settimana di ottobre 2018. Nel frattempo i partiti avranno il tempo per redigere una nuova legge elettorale. Se si andasse nuovamente a elezioni col Rosatellum c’è il rischio di un nuovo stallo politico.

Giuseppe Conte nella giornata di ieri è salito al Colle per rimettere il suo mandato nelle mani del presidente della Repubblica. Poche ore prima Di Maio e Salvini avevano incontrato Mattarella per discutere la squadra di governo. Governo che è caduto prima di nascere sul nome di Paolo Savona, 82enne economista duramente critico nei confronti di un’Europa, a suo dire, troppo germano-centrica. Mattarella aveva accettato la lista dei ministri proposta dal duo giallo-verde, ma aveva chiesto un nome diverso per l’Economia: o un interim affidato al premier Giuseppe Conte o il leghista Giancarlo Giorgetti. Il motivo: il sospetto di euroscetticismo sul nascente governo ha causato un aumento dello spread e speculazioni che hanno bruciato 30 miliardi di euro in pochi giorni. Mattarella ha dichiarato di non poter accogliere le proposte di Salvini e Di Maio per tutelare i risparmi degli italiani.

Savona è stato ministro dell’Industria nel governo Ciampi, ma con il passare del tempo le sue posizioni moderate si sono spostate verso atteggiamenti no-euro. Sulla sua bocciatura hanno pesato anche interviste nella quali ha dichiarato che la dottrina di dominio della Germania in Europa è la stessa dei tempi del nazismo: un tempo – sostiene l’economista – la Germania puntava a governare il continente con la forza militare, oggi grazie al potere economico.

In fase di colloquio Salvini e Di Maio hanno cortesemente ribadito la loro indisponibilità a sostituire il nome di Paolo Savona, considerato essenziale, e hanno lasciato il Quirinale con saluti e inchini. Pochi minuti dopo nelle dichiarazioni alla stampa e sui social hanno alzato le barricate. Il M5S, con Meloni al seguito, intende addirittura mettere in stato d’accusa (procedura di impeachment) il presidente della Repubblica per avere sovvertito l’ordinamento democratico. Secondo i suoi accusatori, Mattarella avrebbe travalicato i limiti istituzionali delle sue funzioni e avrebbe assunto decisioni politiche ignorando e sovvertendo i desideri dei milioni di elettori che hanno votato per la Lega e per il M5S.

L’accusa è singolare dal momento che Di Maio mercoledì scorso, parlando con i giornalisti, aveva dichiarato: “Sui ministri non c’è nessuna discussione in atto perché i ministri li sceglie il presidente della Repubblica. Non fate retroscena sui ministri perché non c’è niente”.

Salvini invece si limita a dichiarare rabbia e delusione (“Sono arrabbiato come una bestia”) ma evita di agitare le piazze e resta in attesa di capire con chi presentarsi alle nuove elezioni. Se si apparentasse con Di Maio parteciperebbe ad una maggioranza più solida ma sarebbe un gregario; se invece andasse con Berlusconi avrebbe meno numeri, ma sarebbe nuovamente il leader del centrodestra. Saranno i sondaggi a decidere.

Per i cultori del retroscenismo citiamo due teorie, non confermate e non confermabili, che hanno preso piede negli ultimi giorni: