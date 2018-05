Ministri governo Salvini-Di Maio: tutti i nomi del nuovo esecutivo

Ansa Il governo Salvini-Di Maio è ad un passo dalla nascita. Mattarella ha conferito il preincarico al professor Giuseppe Conte, il quale svolgerà le sue consultazioni e poi riferirà al Capo dello Stato per informarlo se esistono le condizioni per la nascita di un Esecutivo. Superato quindi il primo scoglio, la definizione di programma di governo condiviso, e trovata convergenza sul nome del nuovo premier, ora c’è da affrontare l’ultima problematica: la definizione della squadra di governo. Sulla quale, come vedremo, non mancano gli attriti fra Mattarella e i due leader di partito.

Presidenza del Consiglio: Giuseppe Conte Il nuovo presidente del Consiglio, salvo colpi di scena, sarà Giuseppe Conte, 54enne docente di Diritto Privato, avvocato cassazionista e membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Conte è nato a Volturara Appula (Foggia). Nel curriculum di Conte, studi a Yale, Vienna, Sorbona e nel Regno Unito. Proprio il suo curriculum (gonfiato secondo alcune accuse) ha fatto vivere giorni di imbarazzo al premier incaricato.

Interni: Matteo Salvini Il segretario della Lega sta facendo di tutto per ottenere il ministero degli Interni. Salvini dovrebbe anche ricevere la delega ai servizi segreti, così da gestire interamente la sicurezza e la lotta all’immigrazione clandestina.

Lavoro e Sviluppo economico: Luigi Di Maio Al capo politico dei 5 Stelle dovrebbero andare i due dicasteri dai quali dipendono le politiche del lavoro. Lavoro e Sviluppo economico saranno accorpati in un unico dicastero. Luigi Di Maio è capo politico del MoVimento 5 Stelle dal settembre 2017. Con la rielezione alle elezioni del 4 marzo 2018 è al suo secondo mandato parlamentare. Nella scorsa legislatura è stato vicepresidente della Camera. Ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli senza completare gli studi. È giornalista pubblicista. I leghisti puntano invece allo spacchettamento dei ministeri, al fine di affidare il Lavoro a Di Maio e lo Sviluppo economico ad un loro uomo, verosimilmente Giorgetti.

Esteri: Giampiero Massolo Giampiero Massolo / Ansa Agli Esteri dovrebbe andare una personalità di grande esperienza: l’ambasciatore Giampiero Massolo, già capo dei servizi segreti italiani, è in pole position. Massolo è laureato in Scienze politiche. Due anni fa è diventato presidente di Fincantieri. Ma avanza anche un’altra candidatura: quella del 45enne Pasquale Salzano, ambasciatore italiano in Qatar.

Economia: Paolo Savona Paolo Savona / Ansa Per l’Economia Salvini e Di Maio hanno inizialmente trovato convergenza su Giancarlo Giorgetti, ex capogruppo del deputati leghisti. Il suo nome era stato espresso anche nella rosa dei papabili per palazzo Chigi. Salvini però si è impuntato sul nome dell’economista Paolo Savona, 82enne ex ministro dell’Industria e del Commercio nel governo Ciampi. Savona è un antieuropeista convinto e un fanatico anti-Merkel. Per questo motivo Mattarella è restio ad accogliere il suo nome. Data la delicatezza del ruolo, Mattarella potrebbe imporre un tecnico di sua fiducia.

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti Giancarlo Giorgetti / Ansa Il nome di Giancarlo Giorgetti è una sorta di jolly che, di giorno in giorno, viene associato ora ad un ministero ora ad un altro. Giorgetti è l’ex capogruppo del deputati leghisti. Giorgetti ha 51 anni e fa il parlamentare da 20. Era la colonna della Lega ai tempi di Bossi e lo è tuttora. Laureato alla Bocconi, è stato presidente della commissione Bilancio della Camera nell’ultima legislatura. Giorgetti dovrebbe assumere la carica di Sottosegretario alla presidenza del Consiglio e per lui è pronta anche la delega allo Sport. Sempre salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

Giustizia: Alfonso Bonafede o Giulia Bongiorno Avvocato nato in provincia di Trapani, a Mazara del Vallo, è uno dei più stretti collaboratori di Luigi Di Maio. Si occupa della piattaforma Rousseau. E’ entrato in Parlamento nel 2013 ottenendo 227 voti alle “parlamentarie” grilline. Un altro nome per la Giustizia potrebbe essere quello della palermitana Giulia Bongiorno, parlamentare leghista con un passato AN, PDL, FeL e infine indipendente. Avvocato penalista di grande esperienza, ha difeso Giulio Andreotti in processi per mafia. Nonostante la sua indiscutibile preparazione, proprio i trascorsi berlusconiani e la vicinanza ad Andreotti, potrebbero rappresentare un ostacolo verso la nomina a Guardasigilli.

Infrastrutture La 31enne torinese Laura Castelli è uno dei nomi espressi per il ministero delle Infrastrutture. Grillina della prima ora, è una NO-TAV convinta. Proprio la sua intransigenza verso grandi opere considerate inutili potrebbe affossare la sua corsa verso il ministero. Al suo posto potrebbe essere preferito l’imprenditore lombardo Stefano Candiani, eletto nella Lega.

Rapporti con il parlamento: Riccardo Fraccaro Riccardo Fraccaro è un grillino militante dal 2010, è un fedelissimo di Luigi Di Maio. E’ al suo secondo mandato.

Difesa: Elisabetta Trenta Inizialmente per il ministero della Difesa si era fatto il nome di Guido Crosetto, esponente di spicco di Fratelli d’Italia. Crosetto si è dimesso a sorpresa dalla carica di parlamentare. Ora in lizza c’è Elisabetta Trenta, 50enne analista su difesa e sicurezza e capitano della riserva dell’Esercito. e’ in quota M5S. Qui il CV in di Elisabetta Trenta in PDF.