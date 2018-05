Nuovo governo: programma, ministri e presidente del Consiglio

Giuseppe Conte / Ansa

La strada verso il nuovo governo sembrava ormai in discesa, invece è un susseguirsi di tornanti e curve a gomito. Forse addirittura di inversioni a U. Il professor Giuseppe Conte, il nome indicato da Salvini e Di Maio come premier da sottoporre al giudizio di Mattarella, sta vivendo ore di imbarazzo: il suo curriculum, che resta di altissimo profilo, sarebbe stato abbellito da alcune esperienze che nella realtà dei fatti non trovano riscontro. Questa è l’accusa che viene mossa al professore dopo che un giornalista del New York Times ha telefonato alla segreteria dell’università americana presso la quale Conte avrebbe, stando al suo CV, perfezionato la sua formazione giuridica. Potrebbe essere una valanga oppure solo un fiocco di neve: tutto ruota attorno al termine “perfezionato”. Se infatti dovesse essersi trattato di un corso di pochi giorni allora, per prassi, il nome di Conte non figurerebbe nei registri universitari.

Conte si dice amareggiato, ma convinto della propria fede e per nulla scoraggiato: in queste ore il suo staff sta lavorando per gestire le accuse. Però anche altre università, citate nel CV di Conte, sostengono di non avere mai avuto rapporti con lui: Malta, Vienna, Cambridge e Sorbona.

Il fatto che il caso sia stato sollevato dal New York Times ha posto Conte sotto i riflettori di tutto il mondo.

Sulla candidatura di Conte pesa poi il ruolo di avvocato difensore avuto nell’ambito di un processo sul caso Stamina, il metodo pseudo-scientifico proposto da Davide Vannoni per curare malattie gravissime come i tumori e che gli è valso una condanna di un anno e dieci mesi per associazione a delinquere e truffa.

Il terzo motivo di imbarazzo riguarda poi un immobile: L’Espresso ha raccontato che Conte avrebbe avuto un debito di oltre 56 mila euro con Equitalia nel 2009. Per quel debito gli sarebbe stata pignorata una casa. Il debito sarebbe poi stato saldato con circa 27 mila euro. Nulla di illegale, sia chiaro. Ma comunque piuttosto imbarazzante per chi aspira a guidare una nazione.

Salvini e Di Maio fanno quadrato attorno a Conte, ma Mattarella terrà conto di ogni possibile ombra che mini la sua credibilità. Si tenga poi conto del fatto che, data la gravità di debito pubblico e tasso di disoccupazione, il presidente della Repubblica desiderava che il governo fosse guidato da un profilo economico, mentre Conte è uno specialista giuridico.

La difesa di Salvini nei confronti di Conte serve solo ad ottenere una contropartita: Salvini vuole che l’Economia sia affidata a Paolo Savona, economista 82enne noto per le sue posizioni euroscettiche e contro la Germania. Salvini ha poi lanciato alcune frecciatine in direzione del Quirinale sostenendo che nella lista dei ministri “ci sia qualcuno che non è gradito all’establishment”. Torna il tormentone dell’establishment e dei poteri forti che impediscono il cambiamento.

Per alcune ore è tornata l’ipotesi che Di Maio volesse fare un passo avanti, reclamando la premiership al posto di Conte. Ma questo farebbe saltare gli equilibri faticosamente raggiunti nel patto di governo con Salvini