Il New York Times svela: ‘Non c’è il nome di Giuseppe Conte negli archivi dell’Università di New York’

La formazione del governo in Italia è una notizia che sta interessando mezzo mondo, e dopo la diffusione dell’ultima indicazione circa il nome del futuro premier, la stampa estera è andata alla ricerca di tutte le curiosità possibili sulla carriera e la biografia di Giuseppe Conte. E il New York Times ha interpellato un portavoce dell’Università di New York per verificare che davvero il giurista abbia frequentato il prestigioso ateneo a stelle e strisce. Ma il nome di Conte non è in alcun elenco presente negli archivi universitari.

“Una persona con questo nome non risulta nei nostri archivi, né come studente né come membro di facoltà” assicura il portavoce dell’Università di New York a proposito di Giuseppe Conte, che però ammette che il docente italiano indicato a Mattarella da Di Maio e Salvini come futuro premier, potrebbe aver frequentato un programma breve di pochi giorni, e in quel caso i nomi non sono registrati in alcun elenco.

Giuseppe Conte, potentially Italy’s next leader, wrote that he “perfected and updated his studies” at NYU, which, when asked, said “A person by this name does not show up in any of our records as either a student or faculty member.” https://t.co/NnwTDVOUGV — Jason Horowitz (@jasondhorowitz) May 21, 2018

Nel curriculum ufficiale di Giuseppe Conte, inviato alla Camera dei Deputati quando ci furono le elezioni per i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il giurista dichiarava di aver trascorso, ogni estate, dal 2008 al 2012, almeno un mese nell’Università americana, per perfezionare gli studi.

Come ormai è noto, il portavoce della New York University, la signora Michelle Tsai, ha smentito tale notizia. Ma non è la sola incongruenza che emerge nella parte della biografia di Conte che riguarda gli studi.

Il prof. #GiuseppeConte ha perfezionato gli studi giuridici a Vienna, all’International Kulturinstitute. Che non esiste. Esiste, invece l’Internationales Kulturinstitute , che è una scuola di lingue. https://t.co/vb8E6mhiBg pic.twitter.com/MYCz9RFLaN — Jeanne Perego (@jeperego) May 22, 2018

Infatti, come si può leggere in un tweet della giornalista Jeanne Perego ci sarebbe anche un’altra inesattezza riportata nel curriculum del premier indicato: “Il prof. #GiuseppeConte ha perfezionato gli studi giuridici a Vienna, all’International Kulturinstitute. Che non esiste. Esiste, invece l’Internationales Kulturinstitute, che è una scuola di lingue”.