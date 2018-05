Ministri governo Salvini-Di Maio: tutti i nomi del nuovo esecutivo

Un altro nome potrebbe essere quello della palermitana Giulia Bongiorno, parlamentare leghista con un passato AN, PDL, FeL e poi come indipendente. Avvocato penalista di grande esperienza, ha difeso Giulio Andreotti in processi per mafia.

Avocato nato in provincia di Trapani, a Mazara del Vallo, è uno dei più stretti collaboratori di Luigi Di Maio. Si occupa della piattaforma Rousseau. E’ entrato in Parlamento nel 2013 ottenendo 227 voti alle “parlamentarie” grilline.

Economia: ???

Per l’Economia Salvini e Di Maio hanno trovato convergenza su Giovanni Giorgetti, ex capogruppo del deputati leghisti. Il suo nome era stato espresso anche nella rosa dei papabili per palazzo Chigi. Un altro nome che circola in questi giorni è quello di Paolo Savona, 82enne ex ministro dell’Industria e del Commercio nel governo Ciampi.

Ma data la delicatezza del ruolo, Mattarella potrebbe imporre un tecnico di sua fiducia.