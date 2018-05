Nuovo premier: chi sarà il prossimo presidente del Consiglio?

Ansa Chi sarà il nuovo presidente del Consiglio? Le elezioni del 4 marzo 2018 hanno consegnato il Paese ad una situazione di stallo politico, sbloccata recentemente grazie al riavvicinamento fra Salvini e Di Maio. Dopo settimane di consultazioni e incertezze, vanno emergendo i nomi di alcuni papabili. In questo articolo l’elenco delle personalità fra le quali il presidente Mattarella potrebbe scegliere il nome del prossimo premier. I nomi sono molti, ma meno di tutti quelli che sono stati diffusi dalla stampa: abbiamo fatto una selezione, consci del fatto che alcuni nomi, sui quali le aspettative sono nate e morte nel giro di mezzo pomeriggio, sono stati espressi semplicemente allo scopo di creare diversivi e alzare polveroni.

Silvio Berlusconi Ansa Lo inseriamo solo come antipasto, dal momento che il nome di Silvio Berlusconi è impronunciabile nei raduni grillini e la formazione di un nuovo governo politico passa necessariamente dalle mani di Di Maio. Dopo la sentenza che lo ha dichiarato riabilitato e quindi nuovamente eleggibile, il presidente di Mediaset si è reso disponibile a farsi carico della responsabilità di formare un nuovo esecutivo. “Sono pronto a fare il premier”, ha dichiarato Berlusconi lasciando di stucco l’alleato di coalizione Matteo Salvini, impegnato in una lunga e sfiancante trattativa con Di Maio. “C’è un certo Silvio Berlusconi che ha un’esperienza di nove anni al governo del Paese — ha poi aggiunto il leader azzurro iniziando a parlare di sé in terza persona — che ha presieduto per tre volte il G7 e il G8 ed è tornato disponibile. E con la carenza di personaggi che c’è…” Naturalmente Berlusconi non sarà preso in considerazione da Mattarella: il suo risicato 14% ottenuto alle elezioni (sceso poi al 12% secondo gli ultimi sondaggi) e la sua incompatibilità epidermica con Di Maio lo rendono assolutamente inadatto al ruolo di premier.

Luigi Di Maio Ansa Di Maio premier è una scelta fattibile solo in caso Mattarella dovesse dare l’ok all’accordo di governo fra Lega e MoVimento 5 Stelle. Secondo le ultime indiscrezioni, qualora dovesse partire il governo giallo-verde, Di Maio otterrebbe Palazzo Chigi mentre a Salvini andrebbero Viminale e servizi segreti.

Giulio Tremonti Ansa Negli ultimi anni il commercialista ed economista Giulio Tremonti, già ministro berlusconiano, si era tenuto lontano dai riflettori. Ultimamente si torna a parlare di lui come possibile premier.

Giuseppe Conte Ansa Giuseppe Conte nuovo premier? Al momento il suo è il nome più caldo fra tutti. Vedremo se dai rumors si passerà ai fatti. Conte è docente di Diritto e membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Giulio Sapelli Ansa Giulio Sapelli, economista che si è fatto le ossa all’Olivetti, è stato indicato come possibile premier da alcuni rumors, ma l’ipotesi annunciata nella mattinata del 14 maggio è caduta poco dopo.

Alessandro Di Battista Ansa Il grillino Alessandro Di Battista uscito dalla porta dopo la mancata ricandidatura alle elezioni del 4 marzo ha rischiato di tornare dalla finestra come nuovo possibile premier. Il suo nome, fatto in ambienti grillini, era però più un sogno ad occhi aperti che una possibilità reale. I leghisti, dopo anni di attacchi durissimi da parte di Di Battista, non accetterebbero mai la sua candidatura.

Fabiola Gianotti Ansa Fabiola Gianotti è una fisica ed è l’attuale direttore del CERN di Ginevra. E’ un’eccellenza italiana conosciuta e stimata nel mondo: ha vinto numerosi premi internazionali, nel 2013 Forbes l’ha inserita nell’elenco delle 100 donne più potenti del mondo e nel 2012 Time l’ha collocata al 5° posto nell’elenco delle personalità dell’anno. A lei è stato dedicato un asteroide di nome “214819 Gianotti”.

Paolo Gentiloni Ansa Mattarella potrebbe optare per un rassicurante “usato garantito” lasciando il governo nelle mani esperte di Paolo Gentiloni ancora per qualche mese, ma solo nell’ipotesi in cui dovesse fallire la trattativa fra Salvini e Di Maio e si dovesse andare al voto in tempi non brevissimi: se il voto fosse in data ravvicinata il nome di Gentiloni sarebbe quello del naturale candidato del PD e lasciarlo a Palazzo Chigi verrebbe letto come un endorsement nei suoi confronti. Gentiloni premier di tregua continuerebbe ad affrontare gli affari correnti mentre il parlamento si occuperebbe di varare una nuova legge elettorale capace di garantire maggiore governabilità.

Lucrezia Reichlin Ansa Economista romana, fa parte del consiglio di amministrazione di UniCredit e del Cda di Messaggerie italiane. Ha insegnato all’estero e nell’ambiente internazionale è molto apprezzata per i suoi articoli economici, per i quali ha vinto alcuni premi.

Anna Maria Tarantola Ansa Anna Maria Tarantola è una dirigente pubblica e docente italiana. Ha guidato la Banca d’Italia ed è stata presidente Rai dal 2012 al 2015. (Nella foto: a sinistra Luisa Todini, a destra Anna Maria Tarantola).

Matteo Salvini Ansa Matteo Salvini si è più volte proposto per il ruolo di premier, ma da quando l’accordo di governo Lega-M5S è in dirittura d’arrivo ha fatto un passo indietro lasciando libera per Di Maio la strada verso Palazzo Chigi. Salvini rivendica in cambio la totale gestione della sicurezza in Italia, ovvero Ministero dell’Interno e servizi segreti.

Marta Cartabia Ansa Marta Cartabia è una docente universitaria e giudice costituzionalista, vicepresidente della Corte costituzionale dal 12 novembre 2014.

Enrico Giovannini Ansa Enrico Giovannini è un economista, già ministro del Lavoro e delle politiche sociali nel governo Letta. Il nome di Enrico Giovannini è stato fatto diverse volte, come personalità tecnica di compromesso qualora non si dovesse riuscire a trovare un nome politico per la creazione di un nuovo governo.

Luigi Zingales Ansa Luigi Zingales è un economista e docente universitario a Chicago. Il suo nome è stato proposto dagli esponenti del MoVimento 5 Stelle, prima d’ora sempre restii a dare fiducia ai tecnici.

Guido Tabellini Ansa Guido Tabellini è un economista, ex rettore dell’università Bocconi. A differenza del bocconiano Mario Monti, Tabellini non è un sostenitore dell’austerity, ragion per cui ha l’ok della Lega.

Roberto Perotti Ansa Economista e consulente della spending review per il governo Renzi. E’ gradito sia a Lega che a MoVimento 5 Stelle e potrebbe rappresentare un nome di compromesso.