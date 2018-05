Nuovo governo: programma, ministri e presidente del Consiglio

Nella giornata di oggi (dalle 10:00 alle 20:00) gli elettori del MoVimento 5 Stelle sono chiamati a votare l’accordo di governo sulla piattaforma telematica Rousseau . L’obiettivo sperato è raggiungere almeno i 50mila votanti. I critici evidenziano che queste votazioni presentano almeno tre problematiche: prima di tutto non esiste un quorum; il secondo punto critico è che poche migliaia di persone saranno chiamate a decidere le sorti di molti milioni di italiani; la terza criticità è rappresentata dal fatto che secondo l’Autorità garante per la protezione della privacy i dati personali degli utenti iscritti a Rousseau sarebbero a rischio.

La nascita del nuovo governo procede a passo di valzer: due passi in avanti, uno di lato e una giravolta. Rispetto all’accordo di governo presentato alla stampa ieri qualcosa è cambiato: via lo stop ai lavori sulla TAV, ok al limite di due anni per il reddito di cittadinanza, più soldi al Sud, via l’obbligo delle prediche in italiano nelle moschee, braccio di ferro ancora in corso sul condono fiscale (ma guai a chiamarlo così, Salvini desidera che lo si definisca “pace fiscale”), ok alla riforma della prescrizione.

VACCINI: evitare che i minorenni non in regola con le norme vaccinali subiscano fenomeni di esclusione.

FLAT TAX: via la flat tax unica per le persone fisiche, arrivano due aliquote: 15% e 20%. La flat tax unica al 15% resta per le società.

REDDITO DI CITTADINANZA: 780 euro mensili per i disoccupati, se il beneficiario rifiuta più di tre offerte di lavoro in due anni perde il diritto al sussidio.

Di seguito i punti fondamentali del cosiddetto “Contratto per il governo del cambiamento” ( SCARICA QUI IL TESTO IN PDF )

Altri quattro nomi sono stati dati in pasto ai giornalisti, probabilmente per depistare: sono tutti grillini e si tratta del deputato Alfonso Bonafede, del questore alla Camera Riccardo Fraccaro e dei senatori Vito Crimi e Danilo Toninelli ( quello della foto cult ). Salvini ha controproposto un personaggio di maggiore spessore ed esperienza, il giornalista Emilio Carelli, grillino dai toni pacati, ex giornalista Mediaset, ex direttore di Sky Tg24 e nome gradito a Berlusconi.

Il nuovo premier, salvo colpi di scena, dovrebbe essere Luigi Di Maio. E’ questo il nome partorito dopo 20 giorni di braccio di ferro. Come compromesso, Salvini è riuscito a strappare due postazioni chiave per attuare il suo giro di vite contro l’immigrazione clandestina: il Ministero dell’Intero e il sottosegretariato a Palazzo Chigi con delega ai servizi, ovvero il centro di comando della sicurezza in Italia.

Nuovo governo: il resoconto di mercoledì 16 maggio

Il nuovo governo è dietro l’angolo, ma forse anche no: Salvini e Di Maio dovrebbero concludere fra oggi e domani la bozza di accordo sul programma condiviso e su chi sarà il nuovo premier. Di Maio rassicura: “Stiamo per chiudere”. Ma Salvini aggiunge: “Se non chiudiamo a breve si va al voto”. La pazienza di Mattarella tuttavia non è infinita: se dal tavolo tecnico giallo-verde dovesse emergere un’altra fumata nera il presidente della Repubblica potrebbe mettere in atto il piano B, ovvero il già annunciato governo di tregua che dovrebbe portare il paese ad elezioni a fine 2018, concedendo al parlamento il tempo per riformare la legge elettorale e varare la legge di bilancio.

E non è tutto: come era prevedibile i mercati stanno approfittando di questi giorni di incertezza e stanno castigando l’euroscetticismo di Lega e M5S: lo spread Btp/Bund (il differenziale di rendimento tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi) sale a 140 punti. E Piazza Affari cala dello 0,85. Si tratta anche di una reazione alla diffusione della bozza di accordo tra Lega e M5S in cui venivano ipotizzate la cancellazione di 250 miliardi di debito alla Banca centrale europea e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Bozza di accordo vecchio e superato, assicurano grillini e leghisti.

E ha fatto il giro del mondo l’articolo del Financial Times in cui si descrive l’ingresso dei nuovi barbari a Roma, articolo che ha provocato le reazioni stizzite dei 5 Stelle.

Tornando a Salvini e Di Maio, i punti attualmente sul tavolo tecnico sono i seguenti:

EVASIONE FISCALE – Di Maio vuole il carcere per gli evasori fiscali; Salvini punta invece a piani di conciliazione per mettere i piccoli e medi evasori in condizione di pagare parte del debito continuando a lavorare. Il carcere sarebbe previsto solo per i recidivi. Salvini pensa anche al ribaltamento dell’onere della prova: dovrà essere il Fisco a dimostrare la cattiva fede del contribuente, che si presume innocente fino a prova contraria.

IMMIGRAZIONE – Salvini vuole rimpatri forzati e potenziamento dei centri d’accoglienza, Di Maio invoca maggiore sostegno da parte dell’Unione Europea e tutela dei soggetti più deboli (anziani, donne, bambini).

GIUSTIZIA – Mentre c’è una sostanziale unità d’intenti per quanto riguarda la lotta alla corruzione e l’inasprimento delle pene per i reati violenti, si registrano delle frizioni in materia di conflitto d’interessi: la Lega sostiene che non è una priorità (per non perdere l’appoggio di Berlusconi), al contrario del MoVimento 5 Stelle che vuole vietare, come da disegno di legge di Fabiana Dadone e Riccardo Fraccaro, la candidatura alle elezioni a chi detiene “partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale in società che operano in settori strategici per l’interesse nazionale” tra cui “informazione, energia, infrastrutture e trasporti”. Altro tema su cui occorrerà trovare un punto d’incontro riguarda la legittima difesa: Salvini vuole la sostanziale non punibilità per chi spara ai ladri, Di Maio è contro la giustizia fai da te e punta a ridurre il numero delle armi per difesa privata.

GRANDI OPERE – La Lega considera le grandi opere volani per lo sviluppo, il M5S le considera invece solo sprechi di soldi e occasioni ghiotte per i corrotti. La Lega è favorevole alla linea Torino-Lione, al Terzo valico ferroviario in provincia di Alessandria (opera da 6 miliardi di euro con fine lavori nel 2023). Sul tavolo ci sono poi il passante autostradale di Genova, l’Autostrada della Val Trompia, la pedemontana Lombarda, la Pedemontana veneta e il Mose di Venezia.