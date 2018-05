Nuovo governo: programma, ministri e presidente del Consiglio

Il nuovo governo è dietro l’angolo, ma forse anche no: Salvini e Di Maio dovrebbero concludere fra oggi e domani la bozza di accordo sul programma condiviso e su chi sarà il nuovo premier. Di Maio rassicura: “Stiamo per chiudere”. Ma Salvini aggiunge: “Se non chiudiamo a breve si va al voto”. La pazienza di Mattarella tuttavia non è infinita: se dal tavolo tecnico giallo-verde dovesse emergere un’altra fumata nera il presidente della Repubblica potrebbe mettere in atto il piano B, ovvero il già annunciato governo di tregua che dovrebbe portare il paese ad elezioni a fine 2018, concedendo al parlamento il tempo per riformare la legge elettorale e varare la legge di bilancio.

E non è tutto: come era prevedibile i mercati stanno approfittando di questi giorni di incertezza e stanno castigando l’euroscetticismo di Lega e M5S: lo spread Btp/Bund (il differenziale di rendimento tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi) sale a 140 punti. E Piazza Affari cala dello 0,85. Si tratta anche di una reazione alla diffusione della bozza di accordo tra Lega e M5S in cui venivano ipotizzate la cancellazione di 250 miliardi di debito alla Banca centrale europea e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Bozza di accordo vecchio e superato, assicurano grillini e leghisti.

E ha fatto il giro del mondo l’articolo del Financial Times in cui si descrive l’ingresso dei nuovi barbari a Roma, articolo che ha provocato le reazioni stizzite dei 5 Stelle.

Tornando a Salvini e Di Maio, i punti attualmente sul tavolo tecnico sono i seguenti:

EVASIONE FISCALE – Di Maio vuole il carcere per gli evasori fiscali; Salvini punta invece a piani di conciliazione per mettere i piccoli e medi evasori in condizione di pagare parte del debito continuando a lavorare. Il carcere sarebbe previsto solo per i recidivi. Salvini pensa anche al ribaltamento dell’onere della prova: dovrà essere il Fisco a dimostrare la cattiva fede del contribuente, che si presume innocente fino a prova contraria.

IMMIGRAZIONE – Salvini vuole rimpatri forzati e potenziamento dei centri d’accoglienza, Di Maio invoca maggiore sostegno da parte dell’Unione Europea e tutela dei soggetti più deboli (anziani, donne, bambini).

GIUSTIZIA – Mentre c’è una sostanziale unità d’intenti per quanto riguarda la lotta alla corruzione e l’inasprimento delle pene per i reati violenti, si registrano delle frizioni in materia di conflitto d’interessi: la Lega sostiene che non è una priorità (per non perdere l’appoggio di Berlusconi), al contrario del MoVimento 5 Stelle che vuole vietare, come da disegno di legge di Fabiana Dadone e Riccardo Fraccaro, la candidatura alle elezioni a chi detiene “partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale in società che operano in settori strategici per l’interesse nazionale” tra cui “informazione, energia, infrastrutture e trasporti”. Altro tema su cui occorrerà trovare un punto d’incontro riguarda la legittima difesa: Salvini vuole la sostanziale non punibilità per chi spara ai ladri, Di Maio è contro la giustizia fai da te e punta a ridurre il numero delle armi per difesa privata.

GRANDI OPERE – La Lega considera le grandi opere volani per lo sviluppo, il M5S le considera invece solo sprechi di soldi e occasioni ghiotte per i corrotti. La Lega è favorevole alla linea Torino-Lione, al Terzo valico ferroviario in provincia di Alessandria (opera da 6 miliardi di euro con fine lavori nel 2023). Sul tavolo ci sono poi il passante autostradale di Genova, l’Autostrada della Val Trompia, la pedemontana Lombarda, la Pedemontana veneta e il Mose di Venezia.