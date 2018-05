Danilo Toninelli su Instagram: una foto scatena l’ironia

In questi giorni gli incontri fra Lega e MoVimento 5 Stelle sono febbrili ed estenuanti: gli alti papaveri dei partiti fanno le ore piccole cercando di redigere un programma comune così da convincere il presidente della Repubblica Mattarella a dare finalmente la sua benedizione alla nascita del sospirato governo giallo-verde. Il grillino Danilo Toninelli ha deciso di postare un’immagine su Instagram a riprova della serietà e dell’impegno con i quali la sua parte politica sta affrontando questa prova. Molti hanno apprezzato. Molti altri no. Scopriamo il perché…

La fotografia è accompagnata da un testo piuttosto particolare. Leggiamolo insieme…

L’attacco è energizzante, in stile siamo una squadra fortissimi:“Anche oggi abbiamo dato il massimo”.

Il secondo periodo è esplicativo e rassicurante: “Il tavolo attorno al quale stiamo scrivendo un contratto che possa dare vita ad un governo del cambiamento procede bene”.

Ma poi c’è il patatrac autocelebrativo: “Questa fotografia forse può dimostrare anche la massima concentrazione con cui stiamo affrontando questa importante missione”.

E qui casca l’asino, e casca anche Toninelli.

Oltre agli incoraggiamenti dei grillini-senza-se-e-senza-ma fioccano anche i post di persone alle quali sanguinano gli occhi:

therealvalo_ si chiede: “L’hai scritto veramente?ahahah sto male”

ilcodicedavini dice la sua: “Danilo, mi spiace, non uscite intelligenti manco in foto…”

guidouprising richiama alla serietà: “L’onestà non si valuta da una foto, non serve attribuirsela da soli e gli streaming – assenti – non vi fanno probiviri. Lavorate”

eucalipso ironizza: “si vede si vede che il fiasco non lo posa nemmeno un secondo..”

moira_and_niko sono increduli: “E questa è la tua espressione concentrata?!”

E così via…

Visto tuttavia l’alto numero di commenti favorevoli, e visto che nella vita purtroppo non si può piacere a tutti, la lezione che possiamo trarne è la seguente: non esistono problemi che non possano essere affrontati, e forse anche risolti, grazie ad un’espressione concentrata. Provateci la prossima volta che un vigile vi ferma, o quando la prof vi chiama alla lavagna e voi siete impreparati. E ancora, se vostra moglie vi becca a letto con la vicina di casa o se non avete ancora terminato l’importante relazione che il capo vi aveva commissionato. A volte basta solo uno sguardo concentrato per salvare la giornata.