Nuovo premier: chi sarà il prossimo presidente del Consiglio?

Ansa Chi sarà il nuovo presidente del Consiglio? Le elezioni del 4 marzo 2018 hanno consegnato il Paese ad una situazione di stallo politico. Dopo settimane di consultazioni e incertezze, si vanno delineando alcuni nomi. Ecco le personalità alle quali, secondo la stampa, il presidente Mattarella potrebbe affidare l’incarico di formare un nuovo governo. Qualunque sia il nome scelto, si tratterà comunque di un governo di tregua, cioè di un esecutivo di breve durata finalizzato ad occuparsi degli affari correnti in attesa che il parlamento licenzi una nuova legge elettorale.

Giulio Tremonti Ansa Negli ultimi anni il commercialista ed economista Giulio Tremonti, già ministro berlusconiano, si era tenuto lontano dai riflettori. Ultimamente si torna a parlare di lui come possibile premier.

Giuseppe Conte Ansa Giuseppe Conte nuovo premier? Al momento il suo è il nome più caldo fra tutti. Vedremo se dai rumors si passerà ai fatti. Conte è docente di Diritto e membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Giulio Sapelli Ansa Giulio Sapelli, economista che si è fatto le ossa all’Olivetti, è stato indicato come possibile premier da alcuni rumors, ma l’ipotesi annunciata nella mattinata del 14 maggio è caduta poco dopo.

Alessandro Di Battista Ansa Il grillino Alessandro Di Battista uscito dalla porta dopo la mancata ricandidatura alle elezioni del 4 marzo ha rischiato di tornare dalla finestra come nuovo possibile premier. Il suo nome, fatto in ambienti grillini, era però più un sogno ad occhi aperti che una possibilità reale. I leghisti, dopo anni di attacchi durissimi da parte di Di Battista, non accetterebbero mai la sua candidatura.

Fabiola Gianotti Ansa Fabiola Gianotti è una fisica ed è l’attuale direttore del CERN di Ginevra. E’ un’eccellenza italiana conosciuta e stimata nel mondo: ha vinto numerosi premi internazionali, nel 2013 Forbes l’ha inserita nell’elenco delle 100 donne più potenti del mondo e nel 2012 Time l’ha collocata al 5° posto nell’elenco delle personalità dell’anno. A lei è stato dedicato un asteroide di nome “214819 Gianotti”.

Paolo Gentiloni Ansa Mattarella potrebbe optare per un rassicurante “usato garantito” lasciando il governo nelle mani esperte di Paolo Gentiloni ancora per qualche mese, ma solo nell’ipotesi in cui non si vada al voto a luglio: in questo caso il nome di Gentiloni sarebbe quello del naturale candidato del PD e lasciarlo a Palazzo Chigi verrebbe letto come un endorsement nei suoi confronti. Gentiloni premier di tregua continuerebbe ad affrontare gli affari correnti mentre il parlamento si occuperebbe di varare una nuova legge elettorale capace di garantire maggiore governabilità.

Lucrezia Reichlin Ansa Economista romana, fa parte del consiglio di amministrazione di UniCredit e del Cda di Messaggerie italiane. Ha insegnato all’estero e nell’ambiente internazionale è molto apprezzata per i suoi articoli economici, per i quali ha vinto alcuni premi.

Luigi Di Maio Ansa Di Maio premier è una scelta fattibile solo in caso dovesse sbloccarsi un ipotetico accordo col PD. Il Partito Democratico dovrebbe però prima sfiduciare Renzi, che non ha intenzione di raccogliere gli inviti di Di Maio.

Anna Maria Tarantola Ansa Anna Maria Tarantola è una dirigente pubblica e docente italiana. Ha guidato la Banca d’Italia ed è stata presidente Rai dal 2012 al 2015. (Nella foto: a sinistra Luisa Todini, a destra Anna Maria Tarantola).

Matteo Salvini Ansa Per Matteo Salvini l’unica chance di salire a Palazzo Chigi è che Berlusconi accetti di fare un passo indietro e si dichiari disponibile a dare appoggio esterno ad un governo Lega-M5S. L’ipotesi è improbabile per tre motivi: pacta sunt servanda. Berlusconi e Salvini hanno un patto di governo, rompere questo patto manderebbe nel caos il centrodestra;

Berlusconi vuole il centro della scena e non accetterebbe mai di accomodarsi in panchina; per Berlusconi esistono solo due opzioni, ovvero governo oppure opposizione;

Di Maio ha annunciato di volersi occupare del conflitto d’interessi di Berlusconi, quindi è improbabile che quest’ultimo aiuti il suo nemico naturale a creare un governo. Di Maio dovrebbe in questo caso fare retromarcia e abbandonare ogni volontà di interferire con le attività e gli interessi di Berlusconi;

Marta Cartabia Ansa Marta Cartabia è una docente universitaria e giudice costituzionalista, vicepresidente della Corte costituzionale dal 12 novembre 2014.

Enrico Giovannini Ansa Enrico Giovannini è un economista, già ministro del Lavoro e delle politiche sociali nel governo Letta. Il nome di Enrico Giovannini è stato fatto diverse volte, come personalità tecnica di compromesso qualora non si dovesse riuscire a trovare un nome politico per la creazione di un nuovo governo.

Luigi Zingales Ansa Luigi Zingales è un economista e docente universitario a Chicago. Il suo nome è stato proposto dagli esponenti del MoVimento 5 Stelle, prima d’ora sempre restii a dare fiducia ai tecnici.

Guido Tabellini Ansa Guido Tabellini è un economista, ex rettore dell’università Bocconi. A differenza del bocconiano Mario Monti, Tabellini non è un sostenitore dell’austerity, ragion per cui ha l’ok della Lega.

Roberto Perotti Ansa Economista e consulente della spending review per il governo Renzi. E’ gradito sia a Lega che a MoVimento 5 Stelle e potrebbe rappresentare un nome di compromesso.