Nuovo governo: programma, ministri e presidente del Consiglio

Le trattative per la formazione del nuovo governo non hanno al momento fatto passi avanti: da quando giovedì scorso Salvini e Di Maio hanno fatto ripartire i canali della diplomazia non ci sono stati ulteriori sviluppi: Mattarella continua ad aspettare il nome del nuovo premier. Il presidente della Repubblica non si accontenterà di una testa di legno che governi per interposta persona: se Lega e M5S non esprimeranno un nome di alto profilo, Mattarella facendo valere l’articolo 92 della Costituzione si rifiuterà di affidare il mandato a questo governo giallo-verde. E non solo, il presidente è sempre pronto a mettere in atto il piano B, ovvero far partire quel governo di tregua che allo stato dei fatti avrebbe solo l’appoggio del Partito Democratico. Il governo di tregua dovrebbe occuparsi della Finanziaria e della nuova legge elettorale per poi portarci ad elezioni anticipate.

Resta da capire il ruolo di Berlusconi: il capo di Forza Italia è stato riabilitato dal tribunale di Milano e ringalluzzito dalla possibilità di ricandidarsi alle prossime elezioni lancia avvertimenti all’alleato Salvini: “In Parlamento faremo le pulci al nuovo esecutivo, controlleremo che i principi dell’alleanza del centrodestra non vengano traditi, viceversa…”

Berlusconi concederà la fiducia al governo Lega-M5S o si prepara a fare battaglia parlamentare, soprattutto al Senato dove i numeri della maggioranza sono più risicati?

Intanto Salvini e Di Maio hanno trovato l’accordo sui punti programmatici sui quali far nascere questo nuovo governo. I punti del cosiddetto “Contratto per il governo del cambiamento” includono: reddito di cittadinanza, superamento della Fornero, flat tax, inasprimento delle pene per i reati più gravi, taglio al numero dei parlamentari e salario minimo garantito.