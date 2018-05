Contratto Lega M5S: i punti del Governo del Cambiamento

Ansa Il contratto di governo sul quale Lega e MoVimento 5 Stelle intendono fondare il nuovo esecutivo tocca i punti fondamentali sui quali i due partiti hanno basato la propria campagna elettorale. La presentazione di un programma di governo condiviso e credibile (cioè provvisto di coperture economiche) è uno dei requisiti in base ai quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella deciderà se affidare l’incarico a questo asse giallo-verde. Gli altri nodi da sciogliere riguardano la scelta di un premier di alto profilo e la garanzia di non mettere in atto strappi nei confronti dell’Europa. Andiamo a vedere uno per uno i punti del contratto di governo Lega M5S, il cosiddetto “Contratto per il governo del cambiamento”.

Reddito di cittadinanza Pixabay Il cavallo di battaglia dei grillini è stato fissato nero su bianco nell’accordo di governo: il sussidio per i disoccupati sarà di 780 euro mensili. Chi percepirà il reddito di cittadinanza sarà obbligato ad iscriversi ai centri per l’impiego e potrà rifiutare fino a tre proposte di lavoro, prima di perdere il sussidio. Salvini chiedeva un limite temporale che non superasse i due anni, ma la sua richiesta non è stata accolta. Prima però occorrerà riformare i centri per l’impiego, quindi è tutto rimandato al 2019 se non al 2020.

Flat tax Pixabay La tassa unica era il cavallo di battaglia dei leghisti. Ora si parla non più di una sola aliquota, ma di due o forse anche tre. Le percentuali al momento non sono state esplicitate, ma alcune fonti parlano di aliquote al 15% per redditi fino agli 80mila euro annui e di aliquote al 20% per i redditi più alti. Previste anche delle deduzioni fiscali.

Salario minimo Pixabay Saranno previsti nuovi minimi salariali in base alle diverse tipologie contrattuali.

Pensioni Pixabay La Fornero, pallino di Salvini, sarà riformata introducendo due opzioni per andare in pensione: la quota 100 (somma di età anagrafica + anni contributivi) per chi ha minimo 64 anni di età e 35 anni di contributi, e una quota quota 41 di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica.

Giustizia Pixabay Pene più pesanti per i reati più gravi e per l’evasione fiscale. Revisione del rito abbreviato e di altri istituti che possono comportare sconti di pena. Revisione della legge in materia di legittima difesa.

Tagli ai costi della politica Ansa Taglio di 1/3 del numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori. I referendum saranno senza quorum.

Europa Pixabay Prevista una rinegoziazione dei trattati europei, in caso siano sfavorevoli agli interessi economici e politici dell’Italia.