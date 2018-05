Chi è Conte: possibile premier del nuovo governo M5S-Lega

I due partiti al lavoro per la formazione del nuovo governo, Lega e Movimento Cinque Stelle, oggi incontreranno Mattarella per esporre al presidente della Repubblica non soltanto il proprio programma, ma anche il nome del prescelto come premier incaricato. E’ altresì doveroso sottolineare che il capo dello stato non è obbligato ad accettare il nome proposto dai due partiti, potrebbe anche optare per un governo neutrale, qualora non ritenga il candidato all’altezza del ruolo. Chi è dunque il potenziale premier del nuovo governo, Giuseppe Conte? Vediamo il suo curriculum vitae.

Giuseppe Conte, 41 anni, avvocato e ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, era uno dei nomi scelti da Luigi Di Maio nell’elenco dei ministri dell’eventuale governo Cinque Stelle. A lui sarebbe spettato l’incarico di ministro della Pubblica amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia.

Conte è laureato in Giurisprudenza presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma nel 1988 con il massimo dei voti. Tra il 1992 e il 1993 è stato borsista presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Ho poi continuato gli studi negli Stati Uniti, a Yale, a Vienna, Parigi, Cambridge e New York. Ha insegnato diritto civile e commerciale presso l’Università di Roma Tre, la Lumsa di Roma, l’Università di Malta e quella di Sassari. E’ anche co-direttore della collana dell’editore Laterza dedicata ai ‘Maestri del diritto’. Conte è membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.