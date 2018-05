Nuovo governo: programma, ministri e presidente del Consiglio

La nascita del nuovo governo si avvicina, dopo il via libera avvelenato di Silvio Berlusconi all’asse Lega-M5S. Entro due o tre giorni Salvini e Di Maio dovrebbero definire i punti programmatici dell’accordo di governo da sottoporre a Mattarella, poi i due leader dovranno trovare un premier condiviso, esprimere i nomi dei ministri e rassicurare il presidente della Repubblica sugli indirizzi che l’esecutivo giallo-verde intenderà intraprendere in tre settori chiave: Siria, rapporti con l’Europa ed economia. Mattarella ha concesso ancora un po’ di tempo, poi convocherà Salvini e Di Maio per decidere se esistono le basi per dare l’ok alla nascita del nuovo governo. Mattarella farà valere l’articolo 92 della Costituzione, che gli dà la facoltà farsi carico della responsabilità di valutare se esistono le condizioni perché un esecutivo possa nascere.

Il programma Lega-MoVimento 5 Stelle

In questi giorni sono in corso febbrili tavoli tecnici fra gli esponenti di Lega e M5S per definire il programma di governo. Una nota congiunta fa sapere che al momento si cercano punti di convergenza su questi temi:

superamento della legge Fornero

semplificazione amministrativa e riduzione delle leggi

reddito di cittadinanza

potenziamento dei centri per l’impiego

nuove misure per favorire il recupero dei debiti fiscali

minibot

flat tax

tagli ai costi della politica

lotta alla corruzione

contrasto all’immigrazione clandestina

legittima difesa

Il conflitto d’interessi resta fuori dalla nota, ma Alfonso Bonafede ospite di Piazza Pulita rassicura: “Oggi tra i temi per noi tra i più importanti è stato individuato anche il conflitto di interessi, nonostante già fuori la stampa dicesse che il conflitto di interessi era fuori dall’agenda in virtù di accordi sottobanco. Nessuno vuole abituarsi al fatto che stiamo portando un nuovo modo di fare politica”. Gli fa eco dal salotto di Porta a Porta Vincenzo Spadafora, responsabile delle relazioni istituzionali di Luigi Di Maio: “Il conflitto di interessi sarà nel contratto di governo”.

I due parlamentari alludono al fatto che secondo alcuni retroscenismi Silvio Berlsconi avrebbe accettato di accomodarsi in panchina a patto che Salvini si facesse garante dei suoi interessi, ovvero che bloccasse ogni possibile intenzione grillina di legiferare in materia di conflitto d’interessi o di riordino del sistema radio-televisivo.

Il premier del governo Lega-M5S

Chi sarà il nuovo presidente del Consiglio? Il toto premier infuria. Salvo cambi di programma, né Salvini né Di Maio dovrebbero sedere sulla poltrona più importante dell’esecutivo. I due leader dovrebbero guidare l’attività politica dal parlamento e lasciare l’incarico di guidare il governo ad una personalità terza. Il nome più ricorrente al momento è quello dell’economista Giancarlo Giorgetti, ma siamo ancora nell’ambito delle ipotesi.

I ministri del governo Lega-M5S

Il nuovo governo dovrebbe avere meno di 20 ministeri. Al momento circolano questi nomi, fra ipotesi e smentite più o meno convinte: