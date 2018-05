Nuovo premier: chi sarà il prossimo presidente del Consiglio?

Paolo Gentiloni

Ansa

Mattarella potrebbe optare per un rassicurante “usato garantito” lasciando il governo nelle mani esperte di Paolo Gentiloni ancora per qualche mese, ma solo nell’ipotesi in cui non si vada al voto a luglio: in questo caso il nome di Gentiloni sarebbe quello del naturale candidato del PD e lasciarlo a Palazzo Chigi verrebbe letto come un endorsement nei suoi confronti. Gentiloni premier di tregua continuerebbe ad affrontare gli affari correnti mentre il parlamento si occuperebbe di varare una nuova legge elettorale capace di garantire maggiore governabilità.