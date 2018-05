Consultazioni: Mattarella avvia il terzo giro di incontri

Le consultazioni del Quirinale per la formazione del nuovo governo sono ad una svolta: dalle 10:00 di questa mattina Mattarella ha dato il via alla terza serie di incontri volti a sbloccare la situazione. Il presidente della Repubblica sentirà le delegazioni dei vari partiti e infine farà la sua scelta. Se i partiti non dovessero essere in grado di dimostrare capacità e volontà di creare accordi politici volti alla creazione di un esecutivo, Mattarella opterebbe per un cosiddetto “governo di tregua”, ovvero un governo del presidente finalizzato a traghettare il Paese verso nuove elezioni, non prima però di aver varato una nuova legge elettorale e la legge di bilancio.

Ieri Di Maio ha fatto un passo indietro: ha annunciato di rinunciare alla poltrona di premier e ha invitato Salvini a creare un esecutivo a trazione Lega-M5S guidato da un soggetto terzo. A patto però di scaricare Berlusconi. FI, nelle intenzioni di Di Maio, potrebbe al massimo offrire appoggio esterno a tale governo. Si tratta di un’ipotesi poco plausibile per due motivi: prima di tutto Salvini e Berlusconi sono vincolati da un patto politico e, se la parola data ha ancora valore, il patto non può essere infranto. Secondo, Di Maio ha lanciato una dichiarazione di guerra contro Berlusconi annunciando provvedimenti contro il conflitto d’interessi. E’ impensabile dunque che Berlusconi mandi il M5S al governo, a meno che non cada l’intenzione grillina di legiferare sul conflitto d’interessi.

Intanto infuria il toto-premier: uno dei nomi in pole position è quello del presidente del Senato Casellati. Sarebbe un nome di compromesso dal momento che piacerebbe alle destre (essendo la Casellati di FI), piacerebbe al M5S (dal momento che è stata eletta anche con i loro voti) e piacerebbe al PD (tradizionale alleato di FI). In alternativa, il presidente della Repubblica potrebbe optare per un rassicurante “usato garantito”, ovvero Paolo Gentiloni.

Seguiremo gli sviluppi.