Consultazioni governo: Mattarella accelera, preincarico alla Lega o Governo del presidente

GOVERNO DI SCOPO O DEL PRESIDENTE: Mattarella potrebbe in ultima soluzione affidare l’incarico ad un soggetto esterno alla politica, una persona super partes che formi un governo del presidente o di scopo che si occupi di dare stabilità al paese in attesa che il parlamento licenzi una nuova legge elettorale.

MANDATO ESPLORATIVO ALLA PRESIDENTE DEL SENATO: Maria Elisabetta Alberti Casellati potrebbe ricevere l’indicazione di mediare fra Salvini e Berlusconi affinché appianino le loro divergenze e trovino una nuova intesa finalizzata alla formazione di un governo. La presidente del Senato è una berlusconiana di ferro e cercherebbe con ogni probabilità di puntare ad un governo di larghe intese che non penalizzasse FI, quindi no all’asse Lega-M5S e sì invece a larghe intese inclusive di tutte le forze politiche.

Il PD, per bocca del segretario reggente Maurizio Martina, ha già accettato il ruolo di partito di opposizione, nonostante abbia conseguito il secondo miglior risultato elettorale come partito. Di Maio accetta il dialogo col PD, ma con un nuovo segretario che prenda il posto di Matteo Renzi.

Ma il vero show si era visto pochi minuti prima: fingendo di lasciare la scena a Salvini, Berlusconi gesticola dietro le sue spalle come se il programma letto dall’alleato l’avesse in realtà scritto lui.

L’ex Cav da parte sua teme che un governo senza la sua presenza potrebbe lasciare campo libero ad iniziative sul conflitto d’interessi e su altri temi per lui delicatissimi come prescrizione, corruzione e falso in bilancio. Berlusconi chiude totalmente ai 5 Stelle, sul finire di una conferenza stampa congiunta con gli alleati Salvini e Meloni l’ex Cav invita i giornalisti a fare i “bravi” e distinguere “i veri democratici da chi non conosce l’abc della democrazia”. Traduzione: non voglio accordi con i 5 Stelle, preferisco il PD.

Restano da capire i ruoli di Forza Italia e del Partito Democratico: Di Maio chiede esplicitamente a Berlusconi di farsi da parte per far “partire un governo delle nuove generazioni”.

Il Quirinale ha dato il via alla seconda tornata di consultazioni. Il primo turno svoltosi la settimana scorsa si è concluso con un nulla di fatto. La sensazione è che le prove di dialogo fra Di Maio e Salvini potrebbero concretizzarsi in un asse capace di dar vita ad un nuovo governo.

BERLUSCONI: l’ex Cavaliere è in una posizione scomodissima. Di Maio gli chiude le porte: in un governo di “onesti” a trazione grillina un personaggio come Berlusconi non avrebbe diritto di cittadinanza. Allora che fare? Berlusconi romperà con Salvini e tenterà l’accordo col Pd? In ballo c’è molto più di una manciata di poltrone: Berlusconi teme che il MoVimento 5 Stelle legiferi in materia di corruzione, prescrizione e conflitto d’interessi.

DI MAIO: il leader dei 5 Stelle si gioca la partita della vita. Nello statuto del MoVimento è scritto chiaramente che qualunque esponente non può espletare più di due mandati, quindi se Di Maio mira a Palazzo Chigi deve fare la sua mossa adesso. Doccia fredda per l’elettorato grillino, che scopre con sconforto che il presidente del Consiglio non lo scelgono le urne, ma le consultazioni presidenziali. Ottima mossa quella di dichiararsi disponibile ad un accordo con il centrodestra senza Berlusconi e con il Pd senza Renzi: costringe gli altri partiti a regolare i propri conti in una lotta fratricida.

Consultazioni: il resoconto del 5 aprile 2018

Siamo al secondo giorno di consultazioni e la situazione di stallo non sembra volersi sbloccare. Il presidente della Repubblica Mattarella si limita a fare da arbitro e non intende scendere in campo con scelte politiche come fece a suo tempo Napolitano. Oggi nell’agenda di Mattarella ci sono stati gli incontri con le delegazioni dei principali partiti: alle 10:00 il Pd, alle 11:00 Forza Italia, alle 12:00 la Lega e infine alle 16:30 il Movimento 5 Stelle dal momento che secondo prassi il partito più votato incontra il presidente a fine giornata. Mattarella ha concluso questa prima tornata di consultazioni annunciando che si prenderà alcuni giorni di riflessione, per poi procedere a nuovi incontri con le parti politiche nel corso della prossima settimana.

Il mattatore di queste consultazioni è il leader dei 5 Stelle: Luigi Di Maio, forte del fatto di essere alla guida del partito che da solo ha ottenuto 1/3 dei voti, tende una mano a destra per un accordo senza Berlusconi e ne tende un’altra a sinistra per un accordo con il PD senza Renzi. Una mossa subdola e geniale che costringe i suoi interlocutori a prendere una posizione: Salvini deve scegliere se scaricare l’alleato Berlusconi per andare con i grillini e i piddini sono costretti ad un regolamento di conti interno dall’esito non scontato. Gli ammiccamenti Salvini-Di Maio ormai sono un fatto. Al momento il reggente del Pd è il renzianissimo ministro dell’Agricoltura, nonché vicesegretario del partito, Maurizio Martina che gestisce per conto di Renzi.

Che il nuovo Governo avrà i 5 Stelle come perno è una certezza, ma occorre capire se si tratterà di un esecutivo allargato a sinistra col Pd oppure allargato a destra con Lega e Forza Italia. Oppure ancora se si tratterà di un governo di larghe intese con dentro tutto l’arco politico.

Le cose potrebbero andare ancora per le lunghe: Di Maio sa che alle elezioni regionali del Friuli del 29 aprile il Movimento 5 Stelle rischia di fare un altro boom e vuole temporeggiare per far pesare sul tavolo delle trattative quel nuovo successo elettorale.

Detto questo, andiamo a raccogliere gli esiti delle consultazioni.

PARTITO DEMOCRATICO

Per bocca del segretario reggente Maurizio Martina il Pd si tira fuori da ogni responsabilità e si accomoda all’opposizione: “L’esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino”. Quindi il Pd “con coerenza, responsabilità e serietà eserciterà l’attività istituzionale di minoranza parlamentare”.

FORZA ITALIA

Silvio Berlusconi sale al Colle accompagnato dalle capogruppo Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini. E’ la prima volta che donne di Forza Italia partecipano alle consultazioni. Berlusconi chiede un governo che si occupi delle “emergenze del paese”, che riparta dal centrodestra con la Lega come guida, in cui non prevalgono “invidia e odio sociale” così come atteggiamenti populisti e giustizialisti. Traduzione: l’ex Cav è disponibile a prendere parte ad un governo di scopo per risolvere determinate questioni, ma a patto che non si tocchino temi come tassa patrimoniale e conflitto d’interessi. Berlusconi, infine, chiude all’ipotesi di Luigi Di Maio premier: “Nessun populista a palazzo Chigi”.

LEGA

Salvini è aperto alle alleanze e assicura di essere pronto ad ascoltare “tutti partendo dal centrodestra”. Quindi anche il Pd, sua eterna nemesi. Salvini vuole dialogare con i 5Stelle per creare un governo “che duri almeno cinque anni”, ma non esclude un ritorno alle urne, improbabile e non desiderabile, ma non impossibile in caso di mancata intesa. Il segretario della Lega stigmatizza poi i personalismi che, dice, bloccano la nascita di un nuovo esecutivo. Si tratta di una frecciata a Di Maio che rivendica il ruolo di presidente del Consiglio.

MOVIMENTO 5 STELLE

Luigi Di Maio dice no alla grande coalizione ed apre ad un’intesa con Lega o Partito Democratico, basata su punti programmatici condivisi. E ribadisce anche come il nuovo esecutivo debba essere guidato dal partito che ha avuto la maggioranza dei voti, ovvero il Movimento 5 Stelle rappresentato dalla sua persona. Di Maio sgancia anche un siluro ai danni di Berlusconi, per il M5S la coalizione di centrodestra non esiste, esiste solo la Lega: “Non vogliamo spaccare la coalizione di centrodestra, ma il tema è che io non riconosco una coalizione di centrodestra. Perché non solo si sono presentati alle elezioni con tre candidati premier e tre programmi differenti, ma perché si sono preparati anche alle consultazioni divisi. E come abbiamo sentito anche oggi, hanno idee totalmente opposte sul M5S” e “una di queste forze non riconosce il M5S, perciò ci rivolgiamo alla Lega”. Silvio è avvisato.