Una via per Fabrizio Frizzi: Fratelli d’Italia vuole il nome del conduttore per una strada di Roma

‘Fabrizio Frizzi ha dato lustro alla città di Roma. Per questo Fratelli d’Italia ha ritenuto giusto chiedere in Campidoglio di intitolare alla sua memoria una strada all’Aventino, ovvero nel quartiere in cui vengono ricordati i grandi romani del mondo dello spettacolo’. E’ così che Giorgia Meloni ha scritto anche su Facebook la sua intenzione di chiedere che una strada di Roma porti il nome del compianto conduttore televisivo RAI recentemente scomparso prematuramente.

L’idea di intitolare una via a Fabrizio Frizzi era stata lanciata circa una settimana fa dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che era stata invitata nella trasmissione Quinta Colonna condotta da Paolo Del Debbio: “Il gruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio, me compresa, ha chiesto di intitolare a Fabrizio Frizzi una strada di Roma capitale, anche in deroga alla norma che vorrebbe che passino 10 anni prima della scomparsa di qualcuno”.

“Perso che sia doveroso per un romano che ha dato lustro alla città, per una persona che con garbo e intelligenza faceva il suo lavoro ed era abituata a fare anche tanta solidarietà”, ha sostenuto la leader di Fratelli d’Italia.

La mozione per intitolare una via di Roma a Fabrizio Frizzi è stata presentata dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Meloni, De Priamo, Ghera, Figliomeni, Mussolini e Politi. Verrà discussa nelle assemblee in calendario martedì 10 e giovedì 12 aprile 2018.