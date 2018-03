La foto con autografo di Luigi Di Maio in vendita sul web a 19 euro

Su un noto sito di e-commerce si può acquistare per 19 euro una foto con autografo di Luigi Di Maio, leader del Movimento Cinque Stelle. Una seconda foto autografata viene venduta per poco più di sette euro. Quindi per soli 26,90 euro si può acquistare l’immagine di Di Maio con il suo autografo originale. Attenzione, però, nel fare i conti, perché da questi prezzi sono esclusi i costi della spedizione. L’occasione è ghiotta per i fan di Di Maio che vogliono incorniciare l’immagine del loro beniamino: non dimentichiamo che potrebbe diventare il prossimo presidente del Consiglio, e il valore del suo autografo potrebbe alzarsi in picchiata in pochi minuti!

Dopo l’esito delle elezioni politiche del 4 marzo è innegabile che questo è il momento giusto, per il Movimento Cinque Stelle, di mostrare agli italiani cosa sono in grado di fare. Dopo che Alessandro Di Battista ha deciso di intraprendere una nuova vita ”on the road” come inviato speciale dall’America che scriverà i suoi reportage “sulla periferia del mondo, per il Fatto quotidiano e per la web tv Loft”, e dopo l’elezione di Roberto Fico alla Camera dei Deputati, Luigi Di Maio sta conquistando il posto da ‘star’ del Movimento che finora era incarnato proprio dal ”Dibba”. Riuscirà a entrare e a restare nel cuore degli italiani? Staremo a vedere.

Il primo sito a rilanciare la notizia è stato Stylo24.it.