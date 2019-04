Dieci momenti in cui il pilota automatico va spento

Troppo spesso viviamo con il pilota automatico inserito. Lasciamo cioè che il nostro corpo lavori in autonomia mentre i nostri pensieri sono rivolti altrove. Intere giornate trascorrono e non lasciano niente, e non c’è peccato più grande che una giornata persa. Il tempo che ci sfugge dalle mani è la risorsa più grande che sprechiamo. Ci sono almeno dieci occasioni fondamentali durante le quali non bisogna permettere a noi stessi di attivare il pilota automatico.

Il nostro sistema operativo – sì perché alla fine siamo come smartphone – tende a ottimizzare le risorse e a settare in modalità automatica i nostri pensieri. Spesso portandoci così a perdere momenti preziosissimi.

Vediamone una selezione.

Quando stai per abbracciare qualcuno



L’abbraccio è la manifestazione più intima di affetto tra amici, innamorati, parenti e compagni di squadra. Cerchiamo di assaporare ogni istante quando chiudiamo le nostre braccia intorno a un altro corpo che a sua volta contraccambia.

Quando stai per fare qualcosa che non dovresti fare

Il proibito è un giardino suadente e con cancelli sempre aperti. La natura umana ne è irrimediabilmente attratta, per questo è sempre meglio disinnescare il pilota automatico ed essere consapevoli e presenti a noi stessi quando percepiamo il fascino del proibito.

Quando compri qualcosa che ti piace



Un nuovo indumento, un dolce, un libro, un dispositivo elettronico, il biglietto di un concerto… Comprare qualcosa che ci piace è un meccanismo spesso automatico. Ma è al tempo stesso una delle più grandi gratificazioni e per questo è un momento che va goduto dall’inizio alla fine con la massima consapevolezza.

Quando un bambino ride per qualcosa che fai



Far ridere un bambino, magari con una faccia buffa o facendo una battuta stupida o magari ancora ficcandosi volutamente in una situazione simpatica è una delle sensazioni più piacevoli. Cosa c’è di meglio che ascoltare una piccola voce felice?

Quando accarezzi un animale



Dai cuccioli umani ai cuccioli animali il passo è brevissimo, quindi visto che i nostri pet crescono molto in fretta cerchiamo di vivere ogni istante del loro sviluppo, da quando sono molto piccoli e teneri a quando gli anni pesano sulle loro stanche zampe. Gli animali domestici che invecchiano, troppo presto, accanto a noi ci ricordano come il tempo sia qualcosa di inafferrabile e crudele.

Quando vi tenete per mano



Dopo la prima fase dell’innamoramento tenere per mano la persona amata a volte diventa una sorta di routine. A volte, in altre parole, diamo per scontato ciò che in realtà è una connessione tra corpi, uno scambio di temperature, una comunicazione che nessuno mai potrà decifrare.

Quando ricevi una forte delusione



Delusioni e fallimenti sono importantissimi, forse ciò che di più prezioso una mente in grado di imparare possa metabolizzare per crescere e maturare. Quando cadiamo assaporiamo ogni istante di amarezza, senza cercare scusanti e senza allontanare da noi le nostre responsabilità. Cadiamo solo per imparare a sopportare il dolore e per imparare a rialzarci.

Quando guardi il cielo



Il cielo notturno tempestato di stelle e il cielo diurno con il balletto delle nuvole sono spettacoli che la natura ci ha regalato. Ogni tanto riscopriamo il piacere di stare col naso all’insù.

Quando è l’ultima volta



Possono essere dolorosissimi gli addii, sia alle persone che a luoghi e cose. Ma proprio perché qualcosa è e non sarà più abbiamo l’obbligo di tendere desta la nostra attenzione, così da immagazzinare tutte le sensazioni e farle vibrare dentro di noi.

Quando è la prima volta



Le prime volte possono arrivare all’improvviso o essere anticipate da preparazione e studio. Non importa. Prestiamo in ogni caso la massima attenzione perché le prime volte hanno il vizio di non tornare più. E dopo ogni prima volta noi stessi saremo diversi per sempre.