L’assicurazione auto rappresenta uno degli obblighi ai quali gli automobilisti sono vincolati per poter circolare liberamente: nel 2018, in Italia, sono stati 42,2 milioni i veicoli assicurati dei quali ben il 75,6% sono autovetture, il 9,3% autocarri e motocarri, il 7,4% motocicli, il 2,1% ciclomotori, il 2,6% macchine agricole con il 50% dei veicoli assicurati ubicato al Nord, il 22% al Centro e il 28% nel Sud e nelle Isole per un giro d’affari di 10,6 miliardi di euro; sono questi alcuni dei dati più importanti che emergono dal bollettino statistico diffuso dall’Ivass, l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni.

Cifre che testimoniano come le autovetture rappresentino ormai un bene al quale pochissimi rinunciano e che generano una mole di introiti decisamente importante visto che il premio per la sola Rc Auto, nell’ultimo anno preso in esame, è aumentato dell’1% rispetto al 2017 toccando i 10,6 miliardi di euro. Come confermato dall’Ivass, poi, il margine tecnico atteso, al lordo delle spese di gestione e al netto dei proventi finanziari, è stato di 2.882 milioni di euro, in crescita dell’8,8% con autovetture e autocarri che hanno contribuito positivamente al risultato, rispettivamente per il 76,9% e il 26,2%, mentre chiudono in perdita i motocicli.