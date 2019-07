Le auto preferite dagli italiani per andare in vacanza: la classifica

È arrivata l’estate ed è tempo di vacanze. C’è chi va in aereo, chi in treno, chi si affida ancora alla cara automobile per trascorrere le ferie, da soli o in compagnia. Ci sono quelli da viaggi on the road, quelli da famiglia in vacanza, altri invece hanno bisogno dell’auto per fare la spola a causa del lavoro. In ogni caso c’è bisogno del mezzo giusto, il veicolo adatto per ogni situazione. brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, traccia la classifica delle vetture preferite dagli italiani per andare in vacanza. Per questa statistica brumbrum prende in considerazione le automobili che a giugno 2019 hanno fatto più vendite della media dei 5 mesi precedenti.

Le vendite di auto usate online nel periodo estivo

Il mezzo è fondamentale: il bagagliaio è importante, come il comfort per tutta la famiglia. Ma c’è anche chi non disdegna la sportività e il fascino di poter girare per le strade italiane baciati dal sole e col vento tra i capelli. Quindi in classifica vediamo al terzo posto le cabrio con il 17%, mentre al secondo posto le utilitarie con il 29%. Spopolano i crossover con oltre il 30%.

Rispetto allo scenario generale nell’acquisto di auto usate, dove spiccano city car e utilitarie come Panda e 500, per le vetture preferite dagli italiani in vacanza la classifica è differente. Guardando i modelli più venduti per ogni segmento, l’Osservatorio brumbrum rileva una propensione all’acquisto di SUV spaziosi come Range Rover Velar e Fiat 500X Cross. Nell’ambito delle berline brilla Kia Ceed. Grande successo anche per Toyota Land Cruiser e Renault Kangoo, ma sono soprattutto le cabrio e le sportive le vetture preferite dagli italiani per affrontare le prossime vacanze. Prima nella nostra classifica è Mercedes Classe E Cabrio, seguita da Fiat 124 Spider. Nell’ambito del segmento delle city car e delle utilitarie nella top ten ci sono Opel Karl e Fiat Panda Cross.

Un capitolo a parte riguarda le alimentazioni più apprezzate. Il diesel, nonostante sia ormai in declino a livello mondiale, rimane il preferito dagli italiani, anche tra quelli che comprano l’auto per andare in vacanza. Il gasolio è in testa alla classifica con oltre il 60%, seguito dal benzina al 37%. Molto più staccati GPL e metano. Infine, sono ancora le più amate le vetture con cambio manuale, di gran lunga più vendute di quelle con cambio automatico. Come il diesel, anche questa è una tradizione prettamente italiana dura a morire.