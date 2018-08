Ponte crollato a Genova: code in A10, A12 e A7, la situazione della viabilità

Giovanni Busacca, direttore del Servizio Polizia Stradale, presiede Viabilità Italia che si è riunito subito dopo i fatti di Genova per gestire le situazioni di crisi in materia di viabilità. Il tavolo è attualmente collegato e partecipa in videoconferenza al Comitato Operativo del Dipartimento della Protezione Civile insediato in via Vitorchiano 4 a seguito del crollo parziale del viadotto Morandi di Genova. Il crollo sul fiume Polcevera ha interessato, all’altezza del km 0.200 della A10 Genova Ventimiglia, l’intera sezione della carreggiata con coinvolgimento di veicoli in quel momento in transito. Vediamo la situazione del traffico.

VIABILITÀ DOPO IL CROLLO A GENOVA

E’ già attiva la chiusura della seguente arteria stradale: Autostrada A10 nel tratto Genova Savona tra il bivio per la A7 Milano Genova e Genova Aeroporto in entrambe le direzioni. A seguito della chiusura si sono formate code sulla A10 direzione Genova tra Genova Pegli e Genova Aeroporto con ripercussioni sui flussi di traffico verso Genova; sulla A12 Genova – Rosignano Marittima tra Genova Est e il Bivio per la A7 verso Genova; e sulla A7 tra Bolzaneto e la A10.

PERCORSI ALTERNATIVI PER LE LUNGHE PERCORRENZE

Per coloro che sono in viaggio lungo la A10 da Savona diretti a Genova si consiglia di utilizzare la A26 Genova – Gravellona Toce, poi la D26 diramazione Predosa Bettole e la A7 verso Genova. Per coloro che da Livorno sono diretti a Savona, si consiglia di utilizzare la A7 Milano-Genova, seguire le indicazioni per la diramazione Predosa Bettole e poi prendere la A26 verso Genova e proseguire per Savona. Per il traffico locale non si consiglia di percorrere le Autostrade e di fruire della viabilità ordinaria, secondo le indicazioni delle autorità locali. Si consiglia infine di evitare le aree limitrofe all’evento per non essere d’intralcio alle operazioni di soccorso.

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

Per coloro che sono in viaggio in treno, si consiglia di utilizzare le linee ferroviarie Genova-La Spezia verso Sud e Genova-Ventimiglia verso Nord.