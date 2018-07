Multe salate fino a 400 euro se getti rifiuti dal finestrino dell’auto

Gettare rifiuti, cartacce e mozziconi di sigaretta dal finestrino può costare molto caro, come si può leggere all’articolo 15 del Codice della strada che prevede questo tipo di sanzione fin dalla sua approvazione, nel 1992. Ciò che è cambiato in questi anni è stato l’adeguamento degli importi delle sanzioni che sono stati progressivamente aumentati per sensibilizzare gli italiani ad abbandonare l’abitudine incivile di gettare fuori dal finestrino dell’auto qualsiasi cosa: carte di caramelle, mozziconi di sigarette, fazzoletti usati, avanzi di cibo e persino bottiglie e lattine vuote. Chi viene beccato a insozzare le strade gettando rifiuti dal finestrino rischia una bella multa fino a 400 euro.

COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA

L’articolo 15 del Codice della strada parla del divieto di sporcare o danneggiare le strade. E quindi nel comma 1 leggiamo che è vietato:

- “Depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”;

- “Insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento”;

- “Gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa”.

Le multe per gli automobilisti e i passeggeri dei veicoli sono diverse. Si pagano da 25 a 99 euro per il deposito dei rifiuti e l’imbrattamento delle strade, ma se si gettano oggetti dal finestrino mentre l’auto è in movimento la multa può andare da un minimo di 105 a un massimo di 422 euro.

MULTE PER SALVAGUARDARE L’AMBIENTE

In base all’articolo 40 della legge 221 del 28 dicembre 2015 entrata in vigore il 2 febbraio 2016 e che riguarda provvedimenti in materia ambientale, viene chiarito anche che è severamente vietato abbandonare rifiuti di piccolissime dimensioni sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Nel dettaglio ci si riferisce a oggetti come scontrini, fazzoletti e gomme da masticare. Chi trasgredisce è punito con una multa da 30 a 150 euro. Se però questi oggetti piccolissimi sono mozziconi di sigaretta, allora la multa raddoppia andando da 60 a 300 euro. Quindi, cari automobilisti, non svuotate il posacenere dell’auto mentre state in corsa! Ma fatelo dentro a un cassonetto dell’immondizia.