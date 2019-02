Mamma 38enne fa sesso col fidanzatino 14enne della figlia: tra loro almeno 50 incontri

Più di 50 incontri intimi all’insaputa della figlia: non è la trama di una una commedia brillante, bensì la vera storia di una mamma di 38 anni, Jamie Tice, originaria del Tennessee, e il fidanzatino 14enne di una delle sue figlie. La donna è stata ora condannata per abusi su minore: rischia fino a 10 anni di carcere.

Gli incontri clandestini tra la mamma e il ragazzino sono avvenuti tra il 2016 e il 2017, tuttavia la condanna per abuso su minori è arrivata soltanto in questi giorni. Nonostante il ragazzino abbia dichiarato che i rapporti sessuali erano consenzienti, nello stato del Tennessee l’età per il consenso è fissata a 18 anni, per questo quanto commesso dalla donna si configura a tutti gli effetti come reato.

Mother-of-six, 38, is found guilty of having an affair with her teen daughter's 14-year-old boyfriend https://t.co/o0Ifv5RC3Q — Daily Mail US (@DailyMail) February 24, 2019

La madre ha confessato di aver conosciuto il giovane tramite sua figlia, tra i due sarebbe subito nata una forte attrazione fisica. Si incontravano spesso in chiesa, per loro era una valida occasione per vedersi. Molte persone della comunità hanno testimoniato la vicinanza della donna al ragazzino.