Cena con la famiglia al ristorante stellato, donna muore a Valencia

Aveva cenato in un ristorante stellato per festeggiare il compleanno del marito ed è morta davanti ai suoi cari. Tragedia a Valencia dove Maria Jesus Fernandez Calvo, 46 anni, è deceduta dopo una cena al RiFF, locale dello chef Bernd Knoeller premiato con una Stella Michelin e tra i più in voga del momento per la sua cucina all’avanguardia. Insieme al marito e al figlio di 12 anni, anche loro colti da vomito e diarrea, la donna aveva ordinato un piatto a base di funghi morchella (o spugnola) che possono essere velenosi se non cotti a dovere. Le indagini hanno individuato altre 29 persone che tra il 13 e il 15 febbraio hanno cenato al RiFF e si sono sentite male.

La 46enne ha iniziato a star male dopo la cena; le sue condizioni si sono aggravate subito e nulla ha potuto il ricovero in ospedale.

Le autorità locali hanno sequestrato tutti gli ingredienti del menu e, anche se il sospetto è caduto sui funghi morchella, si attendono tutti gli esami per averne la conferma.

Intanto il locale è stato chiuso dallo stesso chef Knoeller. “Abbiamo deciso di chiudere il ristorante ancora prima del sequestro. Il locale rimarrà chiuso fino a quando non verrà fatta chiarezza sull’accaduto. Sono profondamente addolorato per la morte della donna. Ho offerto la massima collaborazione agli inquirenti”, sono state le sue parole.