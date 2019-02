A Milano apre Spazio Campania, vetrina di eccellenze

E’ stato inaugurato di recente in Piazza Fontana a Milano ‘Spazio Campania’, una vetrina permanente delle eccellenze regionali. E sono tanti gli eventi e tante le iniziative che verranno promosse per valorizzare il territorio diffondendo anche la sua innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico.

La Campania ‘trova casa’ a Milano

Milano ha offerto una casa da 500mq in pieno centro dove mostrare il meglio di quanto prodotto in Campania. “Spazio Campania” infatti si sviluppa negli ex locali della Banca Nazionale dell’Agricoltura.

Il progetto è nato da una partnership tra la Regione Campania e Unioncamere per far conoscere al mondo intero la moda, l’artigianato, la cultura (anche enogastronomica) e tutte le eccellenze della Campania. I produttori campani potranno presentare le loro maestrie in vista degli eventi nazionali e internazionali che verranno messi in programma.

All’apertura sono intervenuti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e le istituzioni lombarde a partire dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ospiti di eccezione il salentino Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e tra gli stakeholders in rappresentanza della moda lo stilista Santo Versace, il regista Mario Martone e la gallerista Lia Rumma.

Milano e Napoli: due eccellenze italiane

“Milano è l’unica realtà dinamica, internazionale, vera d’Italia e la mia regione ha un gemellaggio antico con la Lombardia. Il mio obiettivo è trasformare la Campania in una istituzione che possa camminare a testa alta seguendo il vostro modello”, ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Mentre la risposta del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è stata: “Milano e Napoli sono due eccellenze del nostro paese e se collaborano possono fare solo cose belle”.

Ricordiamo ai lettori che “Spazio Campania” è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 19 ad ingresso libero.

In collaborazione con AdnKronos