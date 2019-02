A Firenze il primo Festival dell’economia civile dal 29 al 31 marzo

Dal 29 al 31 marzo il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze ospita il primo Festival dell’economia civile. Ideato da Federcasse, progettato e organizzato con Next-Nuova Economia per Tutti e SEC-Scuola di Economia Civile, il Festival vuole promuovere un’economia civile che mette al centro l’uomo, il bene comune, la sostenibilità e l’inclusione sociale.

L’iniziativa vuole evidenziare come l’Italia sia aperta al mondo, quanto creda nel lavoro e nel valore delle imprese. L’economia civile non è altro che un’economia che considera il profitto come mezzo e non come fine, che vuole offrire soluzioni concrete al problema occupazionale. Che vuole ridurre le disuguaglianze e contribuire a far crescere una Italia migliore, ricca di culture, paesaggi, arti e mestieri. Nella quale l’innovazione si sposa con la tradizione.

Il primo Festival Nazionale dell’Economia Civile

L’Economia Civile, patrimonio culturale del nostro Paese, affonda le sue radici proprio nella Toscana del primo Rinascimento, trovando compiutezza nel pensiero economico di Antonio Genovesi, che nella Napoli della seconda metà del 1700 – titolare della prima cattedra di Economia – teorizzò come il fine ultimo di questa nuova scienza fosse la pubblica felicità, ossia il conseguimento del bene comune.

Il Festival, al quale parteciperanno oltre 80 testimoni e relatori nazionali ed internazionali, si articolerà in 15 panel di confronto nei quali si discuterà di economia, ma anche di innovazione, lavoro, sviluppo sostenibile. Il tutto sarà completato da approfondimenti specifici sui temi propri della mutualità bancaria e del localismo. Inoltre sono previste 2 sessioni interattive dedicate a start-up, giovani innovatori e imprese.

Gli ospiti del Festival

Tra gli ospiti istituzionali, sono attesi i Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa; il sottosegretario al Ministero dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti. Mentre tra i relatori attesi a Firenze ci saranno:

– Jeffrey Sachs, docente di Politica e Gestione della Salute presso lala “Columbia University”, Direttore del “The Earth Institute” nello stesso Ateneo;

– Stefano Zamagni, docente di Economia politica presso l’Università di Bologna ed alla SEC – Scuola di Economia Civile;

– Leonardo Becchetti, docente di Economia Politica presso l’Università di Roma Tor Vergata e co-fondatore di NeXt;

– Luigino Bruni, docente di Economia all’Università Lumsa di Roma e co-fondatore della SEC – Scuola Economia Civile;

– Suor Alessandra Smerilli, docente di Economia presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione ‘Auxilium’;

– Stefano Bartolini, docente di Economia della Felicità ed Economia Politica presso l’Università di Siena;

– Marco Bentivogli, Segretario generale della FIM-CISL;

– Augusto dell’Erba, Presidente Federcasse;

– Patrizia Di Dio, Presidente del Gruppo Terziario Donna Nazionale Confcommercio;

– Maurizio Gardini, Presidente Confcooperative;

– Vittorio Pelligra, docente di politica economica all’Università di Cagliari;

– Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI di Roma);

– Daniele Cassioli, atleta.

