Uccide il figlio di un anno davanti alla madre che rimane immobile: arrestati

King Henderson è stato brutalmente ucciso dal padre A’kym Malek Henderson, 21 anni. L’uomo ha picchiato il piccolo di un anno finché è morto davanti alla moglie, la 20enne Jaimie Lynn Howard, che è rimasta immobile. La donna non ha fatto nulla per sottrarre suo figlio all’ira del compagno. Entrambi hanno poi chiamato i soccorsi dicendo che il bambino si era sentito male. In ospedale, dopo i primi accertamenti, è emersa la macabra verità.

L’infanticidio si è consumato nello Stato della Georgia, nella contea di Bibb, dove la comunità è ancora sotto shock. Secondo quanto riporta la stampa locale, il bambino è stato portato in ospedale in condizioni critiche, i medici hanno tentato l’impossibile per salvarlo ma non ce l’hanno fatta. Il piccolo aveva il corpo ricoperto di lesioni.

A MUM, 20, “chose to look away” as her boyfriend punched their baby to death, police allege.

Jaimie Howard is accused of standing by while 21-year-old A’kym Henderson allegedly killed their one-year-old son, King. https://t.co/XNX5nQZIJU

