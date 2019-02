Dramma a Stafford, 4 fratellini morti in un incendio: salvi i genitori e un quinto fratellino

Dramma a Stafford, cittadina inglese della contea di Staffordshire, in Inghilterra, dove 4 fratellini sono morti nell’incendio dell’abitazione di famiglia. Il rogo si è sviluppato al secondo piano della casa, una classica villetta a schiera in stile inglese, dove dormivano i piccoli: salvi i genitori che sono riusciti a saltare dalla finestra del primo piano, portando in salvo anche un quinto fratellino. La stampa inglese ha diffuso i nomi delle vittime: si tratta di Riley Holt (8 anni), Keegan (6), Tilly Rose (4) e Olly (3), mentre la mamma Natalie Karen Unitt, 24, e il padre Chris Moulton, 28, sono ricoverati in ospedale con il quinto figlio, Jack, di 2 anni.

I vigili del Fuoco sono ancora al lavoro e stanno indagando sulle cause dell’incendio, mentre l’intera comunità si è stretta intorno alla famiglia.

Diversi tabloid hanno raccolto le testimonianze dei vicini, svegliati intorno alle 2:30 del mattino dai rumori delle esplosioni e dalle fiamme che avevano avvolto la casa e le urla dei bambini e della madre che, disperata, era corsa a bussare alle loro porte in cerca di aiuto.

It is with great sadness we share this picture of the four children believed to have died in today’s fire in Highfields, Stafford. Keegan, aged 6, Tilly Rose, aged 4, Olly, aged 3 and Riley, aged 8.

The family are being supported by specialist officers at this difficult time. pic.twitter.com/lkEZmabEcc — Staffordshire Police (@StaffsPolice) February 5, 2019

Secondo un vicino, tra i primi a chiamare i pompieri, il fuoco “sembrava venire fuori da una finestra della camera dei bambini, espandendosi nelle altre stanze”. Altri vicini hanno raccontato di aver provato a soccorrere i piccoli, di cui si sentivano le urla fino alla strada, ma che la casa era avvolta in una folte coltre di fumo.

La squadra dei Vigili del Fuoco è riuscita a domare le fiamme, entrando in casa dove ha trovato i corpi dei 4 fratellini.