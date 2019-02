Parigi, grave incendio in un palazzo: 8 morti, arrestata una donna

Grave incendio in un palazzo di 8 piani a Parigi, situato nel 16esimo arrondissement. Il rogo è scoppiato nella notte tra lunedì e martedì. Le fiamme hanno travolto diversi inquilini, 31 persone sono rimaste ferite, una è in gravi condizioni, 8 le vittime. Due pompieri hanno riportato lesioni lievi. Gli inquirenti ipotizzano si sia trattato di incendio doloso. Una donna che abitava nell’immobile andato in fiamme è finita in manette.

L’incendio è scoppiato in una palazzina degli anni ’70 di rue Erlanger. Le Monde ha riportato le dichiarazioni dei Vigili del Fuoco, secondo i quali la ‘scena era di una violenza incredibile’, inoltre il bilancio delle vittime ‘potrebbe aggravarsi perché l’incendio è ancora in corso tra il settimo e l’ottavo piano’.

Molti degli inquilini sono sfuggiti alle fiamme rifugiandosi sul tetto dell’edificio. Per sicurezza sono stati evacuati anche due palazzi adiacenti.

Arson suspected as 8 killed, over 30 injured in Paris residential building fire https://t.co/BPMff4ajPs pic.twitter.com/iajO5xQEks — RT (@RT_com) February 5, 2019

Gli agenti hanno arrestato una donna di 41 anni, che mentre le fiamme divampavano nel palazzo, stava tentando di dar fuoco a un’auto nelle vicinanze. Interrogata, ha risposto che la sua è stata una reazione a una lite con un vicino.

