Inghilterra: ex prete 80enne sposa toy boy 25enne

Philip Clements ha 80 anni, è un ex prete di origine inglese che dopo essere andato in pensione ha sposato il suo ”toy boy”, un ragazzo di origine romena e 55 anni in meno, conosciuto online su un sito di incontri. La notizia della cerimonia del matrimonio tra il parroco gay in pensione e Florin Marin era andata a finire nelle pagine dei tabloid inglesi online, soprattutto quando l’ex parroco ha ammesso ai giornalisti di essere stato raggirato dal giovane aspirante modello romeno.

L’incontro e l’amore

Il reverendo in pensione Philip Clements e Florin Marin si erano incontrati online, attraverso un sito di dating.

Si sono sposati ad aprile dello scorso anno, quando avevano rispettivamente 79 anni e 24 anni, ma la loro storia è durata soltanto fino a settembre dello stesso anno. Poi l’ex prete è andato in crisi pensando che il ragazzo stava con lui solo per i suoi soldi.

Infatti Philip Clements, per amore, aveva venduto il suo appartamento nel Kent per comprarne uno a Bucarest, dove si era trasferito con il giovane marito. Il quale però faceva fatica a coinvolgere il consorte nella sua vita sociale. Infatti tra di loro le discussioni erano diventate sempre più accese, il ragazzo non voleva che l’anziano marito lo accompagnasse nelle sue uscite con gli amici. Di fatto era come se fosse abbandonato a se stesso, rimaneva per ore e ore solo, sempre in casa senza parlare la lingua e quindi senza interagire con nessuno.

La crisi dopo il matrimonio

Poco tempo dopo, a settembre, un’ultima discussione è stata fatale per la coppia, e si sono lasciati. Il motivo? Florin ha detto a Philip che era troppo vecchio per andare con lui in un club e che si era stancato di lui. Il signor Clements è quindi dovuto tornare in Gran Bretagna senza più una casa e senza denaro: “Ho perso tutto. Florin mi faceva ridere, andavamo al cinema e a fare shopping. Ma in Romania usciva tutte le sere e tornava la mattina. Mi sentivo solo, non parlavo la lingua, non avevo amici. Mi vietava di andare nei locali con lui e mi fidavo”.

Il giovane e l’ex prete però non hanno divorziato: “Se incontrasse un altro, lo capirei, basta che me lo dica – aveva chiarito l’ex prete – non voglio il divorzio e al telefono lui mi dice che non vuole nessun altro. Non lo fa per i soldi, non me sono rimasti molti”.

D’altronde Clements ha sempre sperato in un ricongiungimento con l’uomo che ama, che infatti poi è arrivato: “Mi ha reso felice; lui è la mia prima vera e significativa relazione da quando mi sono ritirato dalla chiesa, sono così innamorato di lui. È l’uomo più divertente di sempre, mi fa ridere finché non mi fa male la pancia”, ha ammesso l’80enne.

Ora sono una coppia aperta

L’ex prete ha precisato che dopo le crisi iniziali ora hanno capito di poter stare insieme come ‘una coppia aperta’: “Florin sicuramente mi mantiene giovane, anche il mio senso dell’abbigliamento è cambiato da quando l’ho incontrato, ora indosso pantaloni molto più stretti. Non mi è rimasto molto tempo in questo mondo, vorrei passarlo solo con lui” dice ancora.

E infatti sottolinea: “Odio quando non siamo insieme, ma lo abbiamo accettato e ora siamo più forti come coppia, ora possiamo anche vivere separati”. Spesso viaggiano insieme per trascorrere brevi vacanze, e sulle voci di un possibile ‘amante spagnolo’ del modello rumeno, l’ex prete ammette di averlo chiesto: “Ma Florin ha negato che quel tipo spagnolo che appare in molte foto sui social sia il suo fidanzato e mi ha lasciato più confuso che mai, ma ci credo”.

Il dubbio di essere stato preso in giro

Il signor Clements ha raccontato di recente al DailyMail la sua storia, spiegando che online si possono trovare persone senza scrupoli pronte a prendersi gioco dei sentimenti degli altri. Ma che per Florin farebbe tutto di nuovo, perché è innamorato e per lui farebbe qualsiasi cosa. “Certo sono rammaricato – ammette infine – Ho perso la mia casa. Ho perso molti soldi. Ho perso così tanto. Ma voglio avvisare le persone che leggono di fare attenzione alle persone a cui decidono di aprirsi e fidarsi, in particolare se si incontrano su internet. Vorrei che le persone imparassero dai miei errori, questo è ciò che vorrei”.