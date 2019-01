Corsica, 70enne spara sui passanti e si barrica in casa

Un anziano sui 70 anni ha aperto il fuoco sui passanti nel quartiere di Montesoro a Bastia, nella Corsica nord orientale, e si è poi barricato in casa con due ostaggi.

Almeno cinque persone sarebbero rimaste ferite, fra le quali un poliziotto: una di loro sarebbe in gravi condizioni. Alcune fonti parlano di un morto.

Gli spari sono avvenuti verso le 16:30. Ignote le cause del gesto. Dalle prime informazioni sembra che il sequestratore sia un pregiudicato che in passato ha avuto rapporti tesi con i vicini.

La polizia ha messo l’area in sicurezza e sta trattando con il sequestratore.