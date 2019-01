Padre mette il figlio di tre anni nell’asciugatrice

Steven Todhunter ha 25 anni, vive ad Alabastro in Alabama ed è il padre di tre figli. Steven Todhunter è anche un violento e un sadico: l’uomo è stato denunciato per violenza su una donna e su minore ed è attualmente libero su cauzione.

Il giovane, che ha tre figli, ha costretto più volte almeno uno dei suoi bambini ad entrare nell’asciugatrice. Il piccolo, che ha appena tre anni, è stato terrorizzato con la minaccia di venire “cucinato” dentro l’elettrodomestico che in funzione raggiunge alte temperature. Durante queste torture il piccolo urlava e cercava piangendo la via verso la libertà, ma l’oblò dell’asciugatrice veniva bloccato con una sedia a sottolineare l’impossibilità di fuga.

Gli inquirenti indagano per capire se anche gli altri due figli abbiano subito violenze.

Al momento è accertato che Todhunter ha in almeno un’occasione fatto violenza anche su una donna: l’ha sollevata tenendola per la gola, strangolandola fino a farle perdere conoscenza.