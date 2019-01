Poliziotto placa una rissa durante un’orgia e ci trova la moglie

Un poliziotto ha scoperto che la moglie lo tradiva per un semplice caso. La sua pattuglia è infatti intervenuta per placare una rissa in corso in una camera d’albergo tra tre persone che erano impegnate in un’orgia. E tra le tre persone c’era, appunto, la moglie.

La notizia, riportata da alcune testate online, arriverebbe dal Messico. Il fatto sarebbe accaduto nella città di Ciudad Victoria, nello stato di Tamaulipas.

Le tre persone impegnate nel rapporto sessuale avrebbero cominciato a litigare, trasformando l’incontro hot in una vera e propria rissa. Pare che alla base della lite ci sia stato un differente trattamento delle due donne da parte dell’uomo, che sarebbe stato ‘più generoso’ solo con una delle due.

Le urla provenienti dalla stanza hanno portato i dipendenti dell’albergo a chiamare la polizia. La quale è intervenuta per calmare gli animi tra i presenti. A quel punto il poliziotto ha scoperto che una delle donne che stava partecipando all’orgia era sua moglie.

I tre amanti sono stati, a quel punto, posti in arresto con l’accusa di disturbo dell’ordine pubblico.